"В беде": обложку с застрявшим в песках Трампом выпустил Time после дебатов

Журнал Time после состоявшихся дебатов кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис опубликовал обложку с Трампом, с подписью "В беде", передает NUR.KZ.

Публикация вышла на сайте издания под заголовком "Как Камала Харрис сбила Дональда Трампа с курса".

Статья начинается с рассуждений о том, как различны двое кандидатов: "бизнесмен-миллиардер против поднявшегося по карьерной лестнице прокурора и политика; сын семьи привилегированных слоев общества против дочери матери-одиночки из среднего класса; безрассудство против осторожности; бывший главнокомандующий против первой чернокожей женщины из Южной Азии, претендующей на пост президента США".

Авторы статьи подчеркивают, что президентская гонка резко изменилась с середины лета, когда даже ведущие демократы признали, что Трамп, похоже, шел к победе в своем матче-реванше с президентом Джо Байденом.

"Как бы очевидно ни было то, что Трамп хотел бы продолжать баллотироваться против Байдена, столь же очевидно, что Харрис его напугала", - заявляют авторы.

Обложка Time по итогам дебатов. Фото: time.com

По словам авторов статьи, на прошедших дебатах Трамп "хмурился и гримасничал, извергая старые обиды и новые странные нападки".

"С помощью резких ответных мер и хитрых ловушек Харрис заставила Трампа хвастаться размерами сообщества поддержки, ворчать по поводу выборов 2020 года и защищать бунтовщиков, которые напали на Капитолий США, чтобы помешать мирной передаче власти.

За девять лет, прошедших с тех пор, как Трамп впервые появился на сцене, ни один оппонент - демократ или республиканец - не являлся таким тяжеловесом в дебатах", - отмечается в публикации.

Трамп и его предвыборный штаб были застигнуты врасплох, и им пришлось метаться от одной линии атаки к другой. Не раз соратники кандидата думали, что они определились с выбранной им стратегией, но затем видели, как сам кандидат на лету ее переворачивал.

Авторы статьи утверждают, что за считанные недели Трамп утратил лидирующее положение в гонке. Также, по их мнению, дебют Харрис затмил Трампа и его союзников.

"Я думаю, что все были застигнуты врасплох тем, как резко все изменилось", - цитирует журнал человека, близкого к Трампу.

Авторы пишут, что "недисциплинированность" Трампа остается главной переменной в его предвыборной кампании. Вместе с тем они отмечают, что Трамп заручился поддержкой "некогда маловероятных" союзников, таких как Роберт Кеннеди, Илон Маск, и продолжает тестировать стратегии противостояния Харрис.

"Либо он станет вторым президентом, который вернет себе Белый дом после поражения, либо станет автором одного из самых драматических политических коллапсов современности", - заявляется в публикации.

Напомним, теледебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис состоялись вечером 10 сентября в прямом эфире ABC News. Дебаты прошли менее чем за два месяца до выборов. Кандидаты обменялись взаимными обвинениями во лжи, говорили о проблемах в экономике, войне в Украине, вопросе абортов, незаконной миграции, войне Израиля с ХАМАС и других темах.

Мы писали о ряде колких замечаний, которые сделали кандидаты на дебатах в адрес друг друга. Кандидат от демократов, Харрис, заявила что мировые лидеры насмехаются над Трампом, а военное командование считает его "позорищем". Трамп же в рамках дебатов назвал своего противника марксисткой. Харрис рассмеялась в ответ на это заявление.

Ранее русская служба Би-би-си писала, почему дебаты Трампа и Харрис важны для президентских выборов в США. А по итогам прошедших дебатов вышла статья "Ловушка для Трампа: почему Харрис считают победившей на дебатах".

Президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года и станут 60-ми по счету в истории страны. На этих выборах будет избран 47-й президент США.

Добавим, что прошлые выборы президента состоялись в 2020 году. Победу на них одержал Джо Байден. Тогда бывший президент Дональд Трамп не признал поражение и утверждал, что выборы "были украдены".