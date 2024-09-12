"В беде": обложку с застрявшим в песках Трампом выпустил Time после дебатов
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Журнал Time после состоявшихся дебатов кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис опубликовал обложку с Трампом, с подписью "В беде", передает NUR.KZ.
Публикация вышла на сайте издания под заголовком "Как Камала Харрис сбила Дональда Трампа с курса".
Статья начинается с рассуждений о том, как различны двое кандидатов: "бизнесмен-миллиардер против поднявшегося по карьерной лестнице прокурора и политика; сын семьи привилегированных слоев общества против дочери матери-одиночки из среднего класса; безрассудство против осторожности; бывший главнокомандующий против первой чернокожей женщины из Южной Азии, претендующей на пост президента США".
Авторы статьи подчеркивают, что президентская гонка резко изменилась с середины лета, когда даже ведущие демократы признали, что Трамп, похоже, шел к победе в своем матче-реванше с президентом Джо Байденом.
"Как бы очевидно ни было то, что Трамп хотел бы продолжать баллотироваться против Байдена, столь же очевидно, что Харрис его напугала", - заявляют авторы.
По словам авторов статьи, на прошедших дебатах Трамп "хмурился и гримасничал, извергая старые обиды и новые странные нападки".
"С помощью резких ответных мер и хитрых ловушек Харрис заставила Трампа хвастаться размерами сообщества поддержки, ворчать по поводу выборов 2020 года и защищать бунтовщиков, которые напали на Капитолий США, чтобы помешать мирной передаче власти.
За девять лет, прошедших с тех пор, как Трамп впервые появился на сцене, ни один оппонент - демократ или республиканец - не являлся таким тяжеловесом в дебатах", - отмечается в публикации.
Трамп и его предвыборный штаб были застигнуты врасплох, и им пришлось метаться от одной линии атаки к другой. Не раз соратники кандидата думали, что они определились с выбранной им стратегией, но затем видели, как сам кандидат на лету ее переворачивал.
Авторы статьи утверждают, что за считанные недели Трамп утратил лидирующее положение в гонке. Также, по их мнению, дебют Харрис затмил Трампа и его союзников.
"Я думаю, что все были застигнуты врасплох тем, как резко все изменилось", - цитирует журнал человека, близкого к Трампу.
Авторы пишут, что "недисциплинированность" Трампа остается главной переменной в его предвыборной кампании. Вместе с тем они отмечают, что Трамп заручился поддержкой "некогда маловероятных" союзников, таких как Роберт Кеннеди, Илон Маск, и продолжает тестировать стратегии противостояния Харрис.
"Либо он станет вторым президентом, который вернет себе Белый дом после поражения, либо станет автором одного из самых драматических политических коллапсов современности", - заявляется в публикации.
Напомним, теледебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис состоялись вечером 10 сентября в прямом эфире ABC News. Дебаты прошли менее чем за два месяца до выборов. Кандидаты обменялись взаимными обвинениями во лжи, говорили о проблемах в экономике, войне в Украине, вопросе абортов, незаконной миграции, войне Израиля с ХАМАС и других темах.
Мы писали о ряде колких замечаний, которые сделали кандидаты на дебатах в адрес друг друга. Кандидат от демократов, Харрис, заявила что мировые лидеры насмехаются над Трампом, а военное командование считает его "позорищем". Трамп же в рамках дебатов назвал своего противника марксисткой. Харрис рассмеялась в ответ на это заявление.
Ранее русская служба Би-би-си писала, почему дебаты Трампа и Харрис важны для президентских выборов в США. А по итогам прошедших дебатов вышла статья "Ловушка для Трампа: почему Харрис считают победившей на дебатах".
Президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года и станут 60-ми по счету в истории страны. На этих выборах будет избран 47-й президент США.
Добавим, что прошлые выборы президента состоялись в 2020 году. Победу на них одержал Джо Байден. Тогда бывший президент Дональд Трамп не признал поражение и утверждал, что выборы "были украдены".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2160424-v-bede-oblozhku-s-zastryavshim-v-peskah-trampom-vypustil-time-posle-debatov/