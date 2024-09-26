Визит Зеленского в США: Трамп заявил, что "Украины не существует", Байден сообщил о выделении Киеву пакета помощи на $8 млрд

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в американский Конгресс, где он встречается с представителями Республиканской и Демократической партий. Он надеется, что американские политики поддержат его «План победы» в войне против России, однако во время визита в США украинский лидер столкнулся с резкой критикой руководства республиканцев.

Кандидат в президенты Дональд Трамп в очередной раз заявил, что Украина вряд ли сможет победить, а спикер Палаты представителей Майк Джонсон потребовал уволить посла Украины в США из-за визита Зеленского в Пенсильванию.

Первым конкретным результатом визита Зеленского стало объявление президента Джо Байдена о новой военной помощи Украине на сумму 7,9 млрд долларов.

Это часть пакета в размере 61 млрд долларов, одобренного Конгрессом в начале года. В числе прочего Украина получит планирующие авиабомбы Joint Standoff Weapon, еще одну батарею системы ПВО Patriot и дополнительные ракеты к ней; США также расширят программу обучения украинских летчиков полетам на истребителях F-16.

Как писали американские СМИ, с весны этого года, когда США одобрили новый пакет помощи Украине, значительная часть этих средств осталась неизрасходованной из-за проблем с цепочкой поставок. При этом администрация Байдена должна была потратить деньги до конца сентября, когда в США заканчивается финансовый год.

Поэтому 5,5 млрд долларов из нового пакета должны быть распределены до 30 сентября, а еще 2,4 млрд Киев получит в рамках программы «Ukraine Security Assistance Initiative», которая позволяет властям США покупать оружие у производителей, а не передавать его с американских военных складов.

Это четвертая поездка Зеленского в США с начала войны в Украине.

Он привез с собой документ, который украинская администрация называет «Планом победы» и который Зеленский представит Байдену и Харрис в ходе личных встреч, а также кандидату в президенты от республиканцев Дональду Трампу, если их встреча состоится.

Содержание документа пока не обнародовалось, известно лишь, что он состоит из четырех пунктов: военная помощь Украине, экономические шаги, дипломатическое давление на агрессора и «политическое принуждение России».

Между тем, как пишет Wall Street Journal, несколько высокопоставленных чиновников из администрации Байдена уже ознакомились с «Планом победы» в общих чертах и остались недовольны его содержанием.

Представители Белого дома обеспокоены тем, что у плана нет всеобъемлющей стратегии, а предложения сводятся к предоставлению большего количества оружия и снятию ограничений на применение американских ракет по целям на территории России.

«Я не впечатлен, там не так много нового», — сказал один из собеседников WSJ.

Источники издания также отмечают, что предложения Зеленского бескомпромиссны, а разделы документа, посвященные дипломатии и политике, гораздо менее детальны, чем просьбы о предоставлении оружия.

Трамп раскритиковал Зеленского

Накануне кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп обрушился на Зеленского с нападками, в очередной раз саркастично назвав его величайшим коммерсантом на планете.

Его заявления прозвучали в момент, когда Зеленский уже находился с визитом в США.

Дональд Трамп. Фото: Brandon Bell/Getty Images

«Украины не существует. Это больше не Украина, — сказал Трамп на митинге в Северной Каролине. — Дома уничтожены, города исчезли. Их уже нет, а мы продолжаем давать миллионы долларов человеку, который отказывается договариваться, Зеленскому. Каждый раз, когда он приезжал в нашу страну, он уезжал с 60 млрд долларов».

В прошлом Трамп не раз делал подобные не соответствующие действительности утверждения о том, что Украина «уничтожена», а во время войны якобы погибли «миллионы и миллионы» людей.

Кроме того, далеко не всегда личные встречи Зеленского в Вашингтоне приводили к выделению значительных объемов помощи. В декабре прошлого года, когда ранее выделенные средства были израсходованы и американские военные поставки на много месяцев прервались, Зеленский уехал из американской столицы с пустыми руками.

В своем выступлении Трамп также напомнил об исторических успехах российской армии. «Байден говорит: „Мы не уйдем, пока не победим“. Но что случится, если они победят? Они этим постоянно занимаются — ведут войны. Как мне кто-то недавно сказал, они победили Гитлера, победили Наполеона. Они воюют. И это неприятно».

Несмотря на резкий тон Трампа, Владимир Зеленский говорил о своем желании встретиться с ним, но когда состоится встреча и состоится ли вообще, пока неизвестно.

Скандал с украинским послом

Во время визита Зеленского в США произошел еще один скандал, резко испортивший его отношения с руководством Республиканской партии.

Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон в жесткой форме потребовал от Зеленского немедленно отозвать посла Украины в США Оксану Маркарову.

По словам Джонсона, она организовала визит Зеленского на завод снарядов в Скрэнтоне (штат Пенсильвания), что, как считает республиканский спикер, является вмешательством в предвыборную кампанию в США.

«Я требую, чтобы вы немедленно уволили посла Украины в Соединенных Штатах Оксану Маркарову», — написал спикер в открытом письме президенту Украины.

В начале этой недели Зеленский посетил военный завод в Скрэнтоне, который выпускает металлические корпуса остро необходимых украинской армии снарядов калибра 155 мм.

Скрэнтон — это родной город президента Джо Байдена, а Пенсильвания — один из главных штатов, в которых будет решаться исход ноябрьских президентских выборов.

В Скрэнтоне президента Украины радушно приняли губернатор штата Джош Шапиро, сенатор от Пенсильвании Боб Кейси и конгрессмен Мэтт Картрайт. Все трое — демократы.

Многие республиканцы восприняли поездку Зеленского в ключевой штат как часть предвыборной агитации за демократов и вмешательство в выборы. Сам украинский президент говорил, что хочет поблагодарить людей, которые производят жизненно важные для Украины боеприпасы.

В своем письме Майк Джонсон указал на то, что встречать Зеленского в Скрэнтоне не пригласили ни одного пенсильванского республиканца, что, по его мнению, явно указывает на партийный характер мероприятия.

Власти Украины пока не комментируют заявления Трампа и требования уволить посла в США.

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый написал в своем фейсбуке, что увольнять Маркарову в такой ситуации «было бы совсем неправильно». «Уволить прямо сейчас — это будет слабой позицией. Своих представителей в непростых условиях нужно защищать! Тем более, что госпожа Маркарова работает в четкой координации с Офисом президента Украины».