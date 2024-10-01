Столтенберг покинул пост генсека НАТО (видео)

В Брюсселе прошла процедура передачи полномочий генерального секретаря НАТО от Йенса Столтенберга бывшему премьеру Нидерландов Марку Рютте. Трансляция церемонии велась на сайте организации.

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе в 12:00 по времени Астаны состоялась церемония официальной передачи мандата Генерального секретаря организации. С заключительным словом выступил Йенс Столтенберг.

Чуть позже состоялась пресс-конференция нового Генерального секретаря НАТО.

Напомним, в июне стало известно, что полномочия руководителя НАТО переходят уходящему с поста премьер-министра Нидерландов Марку Рютте.

Позже представители НАТО утвердили Марка Рютте новым главой Североатлантического альянса. Он заменит уходящего с поста Йенса Столтенберга.

Также отметим, в конце прошлого месяца Марк Рютте приезжал в Казахстан с рабочим визитом. Тогда Касым-Жомарт Токаев провел встречу с премьер-министром Нидерландов.

Кто такой Марк Рютте?

Отметим, что Марк Рютте занимал должность главы правительства Нидерландов четыре раза.

Как пишет ТАСС, в 2002-2004 годах Рютте был государственным секретарем (заместитель министра) труда и социальной защиты Нидерландов, затем до 2006 года - госсекретарем по образованию, культуре и науке.

14 октября 2010 года Марк Рютте занял пост премьера и министра по общим вопросам.

В апреле 2012 года его правительство ушло в отставку из-за острых разногласий между партиями по бюджетным вопросам. Однако на досрочных выборах в ноябре того же года его партия (НСДП) вновь одержала победу, и Марк Рютте сформировал новое правительство, в это раз в составе НПСД и Партии труда.

По итогам выборов в марте 2017 года он в третий раз занял премьерский пост (НПСД получила 33 места). В кабинет вошли также партии "Христианско-демократический призыв", "Демократы-66" и Христианский союз. Это правительство ушло в отставку 15 января 2021 года на фоне скандала, вызванного сбоем в системе выдачи детских пособий.

Однако после выборов в марте 2021 года, на которых НПСД получила 34 мандата в парламенте, Рютте сформировал свой четвертый кабинет. В него вновь вошли ХДП, "Демократы-66" и Христианский союз.