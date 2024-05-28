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Токаев провел встречу с премьер-министром Нидерландов

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Встреча Касым-Жомарта Токаева с Марком Рютте
Встреча Касым-Жомарта Токаева с Марком Рютте. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с премьер-министром Королевства Нидерландов Марком Рютте в Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Собеседники рассмотрели перспективы расширения взаимодействия в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах.

"Я с теплотой вспоминаю нашу встречу в 2015 году. Мы ценим Ваш личный вклад в содействие и развитие нашего взаимовыгодного сотрудничества. Мы знаем, что Вы в настоящее время дольше всех занимаете пост премьер-министра своей страны и обладаете огромным международным опытом. Я также хотел бы отметить динамичное развитие нашего двустороннего сотрудничества. Нидерланды являются крупнейшим инвестором в нашу экономику. Объем прямых инвестиций превысил 120 миллиардов долларов. Наши страны реализуют масштабные совместные проекты", – подчеркнул глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил важность визита премьер-министра Нидерландов с точки зрения придания дополнительного импульса развитию торгово-экономических отношений между Астаной и Амстердамом.

Встреча Касым-Жомарта Токаева с Марком Рютте
Встреча Касым-Жомарта Токаева с Марком Рютте. Фото: Акорда

В свою очередь Марк Рютте высоко оценил уровень двустороннего партнерства. Он также высказался за активизацию практического взаимодействия Казахстана и Нидерландов.

"Впервые я был в Астане в 2010 году, это была моя первая поездка за пределы ЕС в качестве нового премьер-министра. А затем состоялся мой визит в 2015 году. Я хорошо помню наши переговоры. Я всегда поражаюсь тому, как стремительно развиваются наши двусторонние отношения, и с глубоким уважением отношусь к сбалансированной позиции Казахстана по региональной и международной повестке. Я также уважаю то, что Вы лично делаете, чтобы вывести страну на новый уровень. Мы будем рады поделиться идеями и наработками, которые у нас есть в области сельского хозяйства, зеленой энергетики, управления водными ресурсами", – сказал глава нидерландского правительства.

В ходе переговоров были обстоятельно обсуждены пути укрепления торгово-экономического, энергетического и инвестиционного сотрудничества, а также контактов в сферах транспорта, инноваций, атомной энергетики, сельского хозяйства, здравоохранения, климата, управление водными ресурсами.

Кроме того, собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. Подчеркнута важность продолжения диалога в рамках взаимодействия с Европейским Союзом.

Ранее Касым-Жомарт Токаев встретил в Акорде премьер-министра Королевства Нидерландов Марка Рютте, прибывшего в Астану с рабочим визитом.

Напомним, в июле прошлого года Касым-Жомарт Токаев проводил переговоры с Марком Рютте по телефону.

За несколько дней до этого Рютте подавал прошение об отставке своего правительства после того, как правительственная коалиция не смогла договориться о мерах по ограничению притока беженцев.

Отметим, что Марк Рютте занимал должность главы правительства Нидерландов четыре раза. В первый раз он возглавил правительство страны в 2010 году.

Кроме того, как пишет РБК, сейчас премьер-министр Нидерландов Марк Рютте – основной претендент на пост генерального секретаря НАТО. Занимающий сейчас этот пост Йенс Столтенберг уходит осенью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2108154-tokaev-provel-vstrechu-s-premer-ministrom-niderlandov/

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