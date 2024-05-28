Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Токаев встретил премьер-министра Нидерландов в Акорде (фото)

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Марк Рютте
Касым-Жомарт Токаев и Марк Рютте. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил премьер-министра Королевства Нидерландов Марка Рютте, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Президент Касым-Жомарт Токаев в Акорде встретил премьер-министра Королевства Нидерландов Марка Рютте, прибывшего в Астану с рабочим визитом", – говорится в сообщении.

Отмечается, что после этого Касым-Жомарт Токаев и Марк Рютте прошли в зал переговоров.

Напомним, в июле прошлого года Касым-Жомарт Токаев проводил переговоры с Марком Рютте по телефону.

За несколько дней до этого Рютте подавал прошение об отставке своего правительства после того, как правительственная коалиция не смогла договориться о мерах по ограничению притока беженцев.

Кто такой Марк Рютте?

Отметим, что Марк Рютте занимал должность главы правительства Нидерландов четыре раза.

Как пишет ТАСС, в 2002-2004 годах Рютте был государственным секретарем (заместитель министра) труда и социальной защиты Нидерландов, затем до 2006 года – госсекретарем по образованию, культуре и науке.

14 октября 2010 года Марк Рютте занял пост премьера и министра по общим вопросам.

В апреле 2012 года его правительство ушло в отставку из-за острых разногласий между партиями по бюджетным вопросам. Однако на досрочных выборах в ноябре того же года его партия (НСДП) вновь одержала победу, и Марк Рютте сформировал новое правительство, в это раз в составе НПСД и Партии труда.

По итогам выборов в марте 2017 года он в третий раз занял премьерский пост (НПСД получила 33 места). В кабинет вошли также партии "Христианско-демократический призыв", "Демократы-66" и Христианский союз. Это правительство ушло в отставку 15 января 2021 года на фоне скандала, вызванного сбоем в системе выдачи детских пособий.

Однако после выборов в марте 2021 года, на которых НПСД получила 34 мандата в парламенте, Рютте сформировал свой четвертый кабинет. В него вновь вошли ХДП, "Демократы-66" и Христианский союз.

Кроме того, как пишет РБК, сейчас премьер-министр Нидерландов Марк Рютте – основной претендент на пост генерального секретаря НАТО. Занимающий сейчас этот пост Йенс Столтенберг уходит осенью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2107656-tokaev-vstretil-premer-ministra-niderlandov-v-akorde-foto/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.