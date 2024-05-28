Токаев встретил премьер-министра Нидерландов в Акорде (фото)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил премьер-министра Королевства Нидерландов Марка Рютте, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Президент Касым-Жомарт Токаев в Акорде встретил премьер-министра Королевства Нидерландов Марка Рютте, прибывшего в Астану с рабочим визитом", – говорится в сообщении.

Отмечается, что после этого Касым-Жомарт Токаев и Марк Рютте прошли в зал переговоров.

Напомним, в июле прошлого года Касым-Жомарт Токаев проводил переговоры с Марком Рютте по телефону.

За несколько дней до этого Рютте подавал прошение об отставке своего правительства после того, как правительственная коалиция не смогла договориться о мерах по ограничению притока беженцев.

Кто такой Марк Рютте?

Отметим, что Марк Рютте занимал должность главы правительства Нидерландов четыре раза.

Как пишет ТАСС, в 2002-2004 годах Рютте был государственным секретарем (заместитель министра) труда и социальной защиты Нидерландов, затем до 2006 года – госсекретарем по образованию, культуре и науке.

14 октября 2010 года Марк Рютте занял пост премьера и министра по общим вопросам.

В апреле 2012 года его правительство ушло в отставку из-за острых разногласий между партиями по бюджетным вопросам. Однако на досрочных выборах в ноябре того же года его партия (НСДП) вновь одержала победу, и Марк Рютте сформировал новое правительство, в это раз в составе НПСД и Партии труда.

По итогам выборов в марте 2017 года он в третий раз занял премьерский пост (НПСД получила 33 места). В кабинет вошли также партии "Христианско-демократический призыв", "Демократы-66" и Христианский союз. Это правительство ушло в отставку 15 января 2021 года на фоне скандала, вызванного сбоем в системе выдачи детских пособий.

Однако после выборов в марте 2021 года, на которых НПСД получила 34 мандата в парламенте, Рютте сформировал свой четвертый кабинет. В него вновь вошли ХДП, "Демократы-66" и Христианский союз.

Кроме того, как пишет РБК, сейчас премьер-министр Нидерландов Марк Рютте – основной претендент на пост генерального секретаря НАТО. Занимающий сейчас этот пост Йенс Столтенберг уходит осенью.