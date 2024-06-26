Послы стран НАТО утвердили нового главу альянса

Представители НАТО утвердили Марка Рютте новым главой Североатлантического альянса. Он заменит уходящего с поста Йенса Столтенберга, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Сообщается, что сегодня послы стран НАТО утвердили нынешнего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте новым генсеком альянса.

Ранее сообщалось, что Рютте остался единственным претендентом на пост генерального секретаря Североатлантического альянса. Политик заручился поддержкой лидеров всех стран НАТО, в том числе и Румынии.

Официально он должен будет приступить к своим обязанностям в качестве генсека НАТО в октябре – в июле прошлого года полномочия Йенса Столтенберга во главе альянса продлили до октября 2024 года.

Также отметим, в конце прошлого месяцы Марк Рютте приезжал в Казахстан с рабочим визитом. Тогда Касым-Жомарт Токаев провел встречу с премьер-министром Нидерландов.

Кто такой Марк Рютте?

Отметим, что Марк Рютте занимал должность главы правительства Нидерландов четыре раза.

Как пишет ТАСС, в 2002-2004 годах Рютте был государственным секретарем (заместитель министра) труда и социальной защиты Нидерландов, затем до 2006 года – госсекретарем по образованию, культуре и науке.

14 октября 2010 года Марк Рютте занял пост премьера и министра по общим вопросам.

В апреле 2012 года его правительство ушло в отставку из-за острых разногласий между партиями по бюджетным вопросам. Однако на досрочных выборах в ноябре того же года его партия (НСДП) вновь одержала победу, и Марк Рютте сформировал новое правительство, в это раз в составе НПСД и Партии труда.

По итогам выборов в марте 2017 года он в третий раз занял премьерский пост (НПСД получила 33 места). В кабинет вошли также партии "Христианско-демократический призыв", "Демократы-66" и Христианский союз. Это правительство ушло в отставку 15 января 2021 года на фоне скандала, вызванного сбоем в системе выдачи детских пособий.

Однако после выборов в марте 2021 года, на которых НПСД получила 34 мандата в парламенте, Рютте сформировал свой четвертый кабинет. В него вновь вошли ХДП, "Демократы-66" и Христианский союз.