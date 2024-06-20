Стало известно, кто станет следующим главой НАТО
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Полномочия руководителя НАТО переходят уходящему с поста премьер-министра Нидерландов Марку Рютте, передает Euronews. Он сменит на этом посту Йенса Столтенберга.
Как сообщает издание, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте будет назначен главой НАТО.
Рютте остался единственным претендентом на пост генерального секретаря Североатлантического альянса. Политик заручился поддержкой лидеров всех стран НАТО, в том числе и Румынии.
Рютте сменит на посту Йенса Столтенберга, срок полномочий которого истекает в октябре.
По данным издания, чтобы обеспечить себе место, Рютте дал письменные гарантии, что Венгрия не будет принимать участие в новых планах военного альянса по оказанию поддержки Украине.
Решение о назначении 57-летнего Рютте на пост генсекретаря НАТО официально должно быть объявлено на саммите альянса, который состоится в июле в Вашингтоне.
Напомним, что в июле прошлого года полномочия Йенса Столтенберга во главе альянса продлили до октября 2024 года.
Последняя страна, вошедшая в состав альянса, – Швеция. Протокол о присоединении Швеции к НАТО вступил в силу 7 марта 2024 года.
На днях также стало известно о том, что НАТО приведет ядерные боеголовки в состояние готовности. Об этом заявил Столтенберг, отметив, что члены НАТО обсуждают сейчас этот вопрос.
НАТО или Организация Североатлантического договора (NATO – North Atlantic Treaty Organization) – военно-политический блок, в состав которого входит 32 государства, включая США, Великобританию, Францию, Германию.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2121234-stalo-izvestno-imya-novogo-glavy-nato/