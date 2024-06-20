Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Стало известно, кто станет следующим главой НАТО

Опубликовано:

Марк Рютте
Марк Рютте. Фото: Pier Marco Tacca

Полномочия руководителя НАТО переходят уходящему с поста премьер-министра Нидерландов Марку Рютте, передает Euronews. Он сменит на этом посту Йенса Столтенберга.

Как сообщает издание, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте будет назначен главой НАТО.

Рютте остался единственным претендентом на пост генерального секретаря Североатлантического альянса. Политик заручился поддержкой лидеров всех стран НАТО, в том числе и Румынии.

Рютте сменит на посту Йенса Столтенберга, срок полномочий которого истекает в октябре.

По данным издания, чтобы обеспечить себе место, Рютте дал письменные гарантии, что Венгрия не будет принимать участие в новых планах военного альянса по оказанию поддержки Украине.

Решение о назначении 57-летнего Рютте на пост генсекретаря НАТО официально должно быть объявлено на саммите альянса, который состоится в июле в Вашингтоне.

Напомним, что в июле прошлого года полномочия Йенса Столтенберга во главе альянса продлили до октября 2024 года.

Последняя страна, вошедшая в состав альянса, – Швеция. Протокол о присоединении Швеции к НАТО вступил в силу 7 марта 2024 года.

На днях также стало известно о том, что НАТО приведет ядерные боеголовки в состояние готовности. Об этом заявил Столтенберг, отметив, что члены НАТО обсуждают сейчас этот вопрос.

НАТО или Организация Североатлантического договора (NATO – North Atlantic Treaty Organization) – военно-политический блок, в состав которого входит 32 государства, включая США, Великобританию, Францию, Германию.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2121234-stalo-izvestno-imya-novogo-glavy-nato/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.