Израиль сообщил о ликвидации ⁠командира воздушных сил "Хезболлы"

В ЦАХАЛ заявили, что при очередном ударе по Ливану был убит командир воздушных сил ливанской группировки "Хезболла" Мухаммед Хусейн Срур, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как сообщили в израильской армии, удар был нанесен в районе Бейрута.

"Срур руководил многочисленными воздушными террористическими атаками, включая атаки дронов, крылатых ракет и БПЛА, нацеленными на народ Израиля", — заявил пресс-секретарь ЦАХАЛ.

По данным издания, в последние годы Срур руководил проектом по производству беспилотников на юге Ливана и создал объекты по производству дронов и сбору разведданных в стране, расположенные рядом с гражданской инфраструктурой в Бейруте, а также в районах на юге государства.

При этом несколькими днями ранее в Израиле заявили о ликвидации начальника ракетных войск "Хезболлы" Ибрагима Мухаммада Кубейси.

В ЦАХАЛ добавили, что за последние дни военные Израиля нанесли удары по "сотням террористических объектов в Ливане". В израильской армии заявляют, что удары по позициям "Хезболлы" будут усиливаться.

Напомним, в понедельник, 23 сентября, в Генштабе Израиля заявили, что ЦАХАЛ начала "упреждающую наступательную операцию". Для этого на территории Израиля вводится режим чрезвычайной ситуации, а авиация продолжает наносить удары по южному Ливану.

Основной задачей Генштаб Израиля назвал обеспечение безопасности израильтян, живущих на севере. Целью же операции Халеви назвал инфраструктуру шиитской группировки "Хезболла".

По последним данным, озвученным в Ливане, в результате израильских ударов погибли по меньшей мере 558 человек, в том числе 50 детей и 94 женщины, а более 1800 получили ранения.

Русская служба ВВС писала, что новая серия авиаударов по "Хезболле" — самая широкомасштабная за почти год с начала конфликта. Израиль наносит удары по югу Ливана, восточной части долины Бекаа и северному региону вблизи Сирии.

Между тем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал жителей Ливана покинуть объекты, используемые движением "Хезболла".

Добавим, что на прошлой неделе по всему Ливану взорвались тысячи пейджеров и портативных раций, убив по меньшей мере 37 человек и ранив тысячи других. "Хезболла" обвинила в той атаке Израиль, который открыто не признал свою причастность к случившемуся. До сих пор нет полной ясности с тем, как была проведена эта масштабная операция.