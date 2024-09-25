Израиль наносит новые удары по Ливану, "Хезболла" впервые выпустила ракету по Тель-Авиву

В среду утром ливанская группировка «Хезболла» выпустила баллистическую ракету по Тель-Авиву, и она впервые в истории достигла района этого города, сообщил представитель израильской армии агентству AFP. Ракету удалось перехватить, обошлось без жертв и пострадавших.

«Хезболла» утверждает, что ее целью был штаб израильской разведки «Моссад», расположенный недалеко от Тель-Авива.

Группировка считает израильскую разведку виновной в организации взрывов тысяч пейджеров и портативных раций, которыми пользовались члены «Хезболлы».

В понедельник армия Израиля начала наносить массированные удары по Ливану, в результате которых, по данным властей Ливана, погибли более 560 человек, 50 из которых — дети; более 1830 получили ранения. Израильские власти говорят, что целятся только в инфраструктуру «Хезболлы» и в ее лидеров.

В заявлении «Хезболлы» говорится, что она запустила баллистическую ракету в сторону Тель-Авива в среду в 06:30 — и это было сделано в поддержку «доблестного и благородного сопротивления» палестинцев в секторе Газа и «в защиту Ливана и его народа».

Израильское издание Haaretz Ynet пишет, что это первый случай, когда «Хезболла» нацелила свои ракеты на район Тель-Авива.

По данным ЦАХАЛ, израильские истребители также перехватили беспилотник, летевший в среду утром на территорию Израиля из Сирии. В этом случае также обошлось без последствий.

Тем временем Израиль продолжает наносить удары по Ливану. По данным ливанского Министерства здравоохранения, в понедельник были убиты 23 человека.

Израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху пообещал, что военные продолжат операцию против «Хезболлы» и предупредил, что группировка ведет Ливан «к краю пропасти». «Наша война не с вами, наша война — с „Хезболлой“», — сказал он в видеообращении к ливанским гражданам.

Ситуацию обсудит Совбез ООН

В среду «Хезболла» подтвердила, что днем ранее в Бейруте в результате израильского авиаудара погиб ее высокопоставленный командир Ибрагим Кубаиси. Израиль заявил, что Кубаиси возглавлял ракетные войска группировки.

В интервью Би-би-си министр здравоохранения Ливана Фирасс Абиад назвал происходящее в стране «кровавой бойней».

Ливан заявил, что только Вашингтон может помочь прекратить боевые действия.

Во вторник президент США Джо Байден заявил на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, что полномасштабный конфликт «не отвечает ничьим интересам». Он заявил, что «дипломатическое решение все еще возможно».

В среду ситуацию в Ливане обсудит Совет Безопасности ООН. «Ливан находится на краю пропасти. Народ Ливана, народ Израиля и весь мир не могут позволить Ливану стать еще одной Газой», — заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Многие опасаются, что очередной виток противостояния Израиля и «Хезболлы» может перерасти в намного более масштабный конфликт, способный дестабилизировать обстановку на Ближнем Востоке.

Анализ: может ли Израиль победить «Хезболлу»?

Джереми Боуэн, международный обозреватель Би-би-си:

Израильские военные рассчитывают, что мощные удары по позициям «Хезболлы» нанесут ей такие потери, что группировка откажется от активных действий против Израиля, которые она ведет в поддержку ХАМАС в секторе Газа.

Израильским политикам и генералам нужна победа. Война в Газе продолжается без малого год, и ее конца пока не видно. Боевики ХАМАС все еще скрываются в тоннелях и руинах, убивая израильских солдат, и все еще удерживают израильских заложников.

ХАМАС застал Израиль врасплох в октябре прошлого года, поскольку израильтяне не воспринимали ХАМАС как серьезную угрозу, способную нанести такой ущерб.

С Ливаном все обстоит иначе. Армия обороны Израиля и «Моссад» планируют следующую войну против «Хезболлы» с тех пор, как предыдущая, произошедшая в 2006 году, не достигла значимых результатов.

Некоторые израильские СМИ сравнивают нынешние удары по «Хезболле» с внезапным налетом Израиля на Египет в июне 1967 года, в результате которого египетские ВВС были уничтожены на земле. В течение следующих шести дней Израиль разгромил Египет, Сирию и Иорданию.

Израильские войска захватили Западный берег реки Иордан, включая восточный Иерусалим, сектор Газа и Голанские высоты, заложив, таким образом, предпосылки нынешней войны.

Но это не совсем удачное сравнение, поскольку израильские удары пока не лишили «Хезболлу» возможностей и желания обстреливать Израиль.

Предыдущие войны Израиля с «Хезболлой» были изнурительными, затяжными и никогда не приводили к решающей победе ни одной из сторон.

Израиль делает ставку на то, что в какой-то момент «Хезболла» отступит от границы и перестанет обстреливать Израиль. Но большинство наблюдателей считают, что группировка от таких действий не откажется.

Борьба с Израилем — главная причина существования «Хезболлы», а это значит, что израильтянам придется пойти на дальнейшую эскалацию войны.

Нетаньяху обещал прекратить обстрелы северных израильских территорий. Но если этого не произойдет, Израилю придется принять решение о начале наземного наступления и, возможно, захватить часть территории Ливана, чтобы создать буферную зону.

Израиль уже вторгался в Ливан, чтобы остановить нападения палестинцев. В 1982 году израильские войска вошли в Бейрут, однако им пришлось отступить после массового убийства в палестинских лагерях беженцев «Сабра» и «Шатила» в Бейруте, устроенного их союзниками — ливанскими христианами.

К 1990-м годам Израиль все еще занимал широкую полосу ливанской земли вдоль границы, но в 2000 году вывел войска из так называемой «зоны безопасности», рассудив, что это не решает проблемы, но обходится слишком дорого.

В 2006 году «Хезболла» провела рейд через границу, убив и взяв в плен израильских солдат. Впоследствии лидер группировки Хасан Насралла сказал, что не допустил бы этого рейда, если бы знал, что в ответ Израиль начнет полномасштабную войну: сначала ракетные удары, а потом и вторжение наземных частей в Ливан.

Война стала катастрофой для мирных жителей Ливана. Но даже в последний день войны «Хезболла» продолжала обстреливать ракетами израильскую территорию.

«Хезболла» станет для Израиля более серьезным противником, чем ХАМАС.

По оценкам Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, «Хезболла» насчитывает около 30 тыс. активных бойцов и до 20 тыс. резервистов. Многие из бойцов имеют опыт участия в боевых действиях в поддержку режима Башара Асада в Сирии.

По многим оценкам, у «Хезболлы» имеется от 120 тыс. до 200 тыс. ракет и реактивных снарядов: от неуправляемых до более дальнобойных, способных поразить израильские города.

Возможно, Израиль рассчитывает на то, что «Хезболла» не будет использовать все это оружие, опасаясь, что израильские ВВС поступят с Ливаном так же, как с Газой, превратив целые города в руины и убив тысячи мирных жителей.

Иран также может возражать против использования «Хезболлой» оружия, которое он теоретически может применить в случае израильской атаки на иранские ядерные объекты.

Однако «Хезболла» способна пойти на более активное использование своего арсенала, прежде чем Израиль уничтожит его.

У дипломатов, пытающихся не допустить разрастания конфликта, тоже связаны руки.

Насралла заявляет, что «Хезболла» прекратит нападения на Израиль только после завершении конфликта в Газе — а конца ему пока не видно.

Ни ХАМАС, ни Израиль не готовы пойти на необходимые уступки, которые могли бы привести к соглашению о прекращении огня и возвращению израильских заложников.

Это самый опасный кризис за долгий год, прошедший с момента нападения ХАМАС на Израиль, и на данный момент ничто не может остановить его эскалацию в нечто гораздо худшее.