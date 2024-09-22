В Израиле опровергли причастность к массовым взрывам пейджеров и раций в Ливане

Израиль не причастен к массовым взрывам пейджеров и раций в Ливане - об этом заявил президент страны Ицхак Герцог. По его словам, у "Хезболлы" много врагов, передает NUR.KZ со ссылкой на Sky News.

Израильский президент отверг "любую связь с тем или иным источником операций", упоминая недавние массовые взрывы устройств у членов группировки. По словам Герцога, у "Хезболлы" достаточно врагов.

Напомним, как сообщала Русская служба Би-би-си, 17 сентября сотни членов ливанской вооруженной группировки "Хезболла" получили ранения после того, как одновременно начали взрываться пейджеры, которыми они пользовались. Взрывы звучали в течение более чем 30 минут.

В результате, по последним данным, погибли люди, почти 3 тыс. человек были ранены. Среди убитых - 10-летняя дочь члена "Хезболлы" в долине Бекаа. Во взрыве пейджеров группировка обвинила Израиль.

О том, как такое могло произойти, Русская служба Би-би-си подробно описывала в своем материале.

Вслед за многочисленными взрывами пейджеров в среду днем у членов "Хезболлы" начали взрываться рации. Русская служба Би-би-си сообщала о 14 погибших и более 450 раненых. Издание также отметило, что министр обороны Израиля Йоав Галант заявил: страна "открывает новый этап войны", и "центр тяжести смещается на север за счет отвлечения ресурсов и сил".