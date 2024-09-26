Израильская армия заявляет о подготовке вторжения в Ливан после удара ракеты "Хезболлы" по Тель-Авиву

Командующий израильской армией Герци Халеви заявил, что вооруженные силы страны готовятся к возможному наземному вторжению на территорию Ливана.

Во время поездки в расположении войсковой части Халеви заявил, что авиация страны продолжит наносить удары по приграничным и более отдаленным районам Ливана, чтобы подготовить почву для наземного вторжения, которое позволит жителям северных районов Израиля вернуться в свои дома, не опасаясь угрозы со стороны «Хезболлы».

Для проведения наземного вторжения были дополнительно призваны две бригады резервистов, сообщил Халеви.

Министр транспорта Ливана Али Хамие, представляющий политическое крыло «Хезболлы», заявил, что подобное вторжение не будет для израильских военных «прогулкой в парке».

В среду в результате массированных ударов израильской авиации по всей территории Ливана в среду погибли уже более 50 человек, сотни получили ранения, сообщило Министерство здравоохранения страны.

В среду утром ливанская группировка «Хезболла» выпустила по Тель-Авиву баллистическую ракету, и она впервые в истории долетела этого города, сообщил агентству AFP представитель израильской армии. По его словам, ракету удалось перехватить, обошлось без жертв и пострадавших.

«Хезболла» утверждает, что целью удара был штаб израильской разведки «Моссад», расположенный на окраине Тель-Авива. Израильские власти утверждают, что ракета была нацелена на жилые районы.

Группировка считает израильскую разведку виновной в организации взрывов тысяч пейджеров и портативных раций, которыми пользовались члены «Хезболлы».

Наносить массированные удары по Ливану армия Израиля начала в понедельник. Израильские власти утверждают, что наносят удары исключительно по инфраструктуре «Хезболлы» и ее лидерам.

В заявлении «Хезболлы» говорится, что представители группировки запустили баллистическую ракету в сторону Тель-Авива в среду в 06:30 — и это было сделано в поддержку «доблестного и благородного сопротивления» палестинцев в секторе Газа и «в защиту Ливана и его народа».

Израильское издание Haaretz Ynet пишет, что это первый случай, когда «Хезболла» нацелила свои ракеты на район Тель-Авива.

По данным ЦАХАЛ, израильские истребители также перехватили беспилотник, летевший в среду утром на территорию Израиля из Сирии. В этом случае также обошлось без последствий.

Израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху пообещал, что военные продолжат операцию против «Хезболлы» и предупредил, что группировка ведет Ливан «к краю пропасти». «Наша война не с вами, наша война — с „Хезболлой“», — сказал он в видеообращении к ливанским гражданам.

В среду «Хезболла» подтвердила, что днем ранее в Бейруте в результате израильского авиаудара погиб ее высокопоставленный командир Ибрагим Кубаиси. Израиль заявил, что Кубаиси возглавлял ракетные войска группировки.

В интервью Би-би-си министр здравоохранения Ливана Фирасс Абиад назвал происходящее в стране «кровавой бойней».

Ливан заявил, что только Вашингтон может помочь прекратить боевые действия.

Ситуацию обсудит Совбез ООН

Во вторник президент США Джо Байден заявил на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, что полномасштабный конфликт «не отвечает ничьим интересам» и что «дипломатическое решение все еще возможно».

Комментируя новости о вторжении, пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх предположила, что в самое ближайшее время его все же не будет, и подчеркнула, что США — против расширения военных действий.

«Относительно наземного рейда или наземного вторжения, это надо спрашивать израильтян, — сказала Сингх журналистам. — Мы определенно не хотим никаких действий, которые привели бы к дальнейшей эскалации напряженности в регионе».

В среду ситуацию в Ливане обсудит Совет Безопасности ООН. «Ливан находится на краю пропасти. Народ Ливана, народ Израиля и весь мир не могут позволить Ливану стать еще одной Газой», — заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Срочное заседание Совбеза созвано по инициативе Франции.

Перед ним президент Франции Эммануэль Макрон обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с президентом США Джо Байденом. Белый дом сообщил прессе, что Макрон и Байден встретились «на полях» сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Выступая на сессии ГА ООН, Макрон заявил, что войны в Ливане не должно случиться, и призвал Израиль остановить эскалацию, а «Хезболлу» — прекратить запускать ракеты по Израилю.

Многие опасаются, что очередной виток противостояния Израиля и «Хезболлы» может перерасти в намного более масштабный конфликт, способный дестабилизировать обстановку на Ближнем Востоке.

Анализ: может ли Израиль победить «Хезболлу»?

Джереми Боуэн, международный обозреватель Би-би-си:

Израильские военные рассчитывают, что мощные удары по позициям «Хезболлы» нанесут ей такие потери, что группировка откажется от активных действий против Израиля, которые она ведет в поддержку ХАМАС в секторе Газа.

Израильским политикам и генералам нужна победа. Война в Газе продолжается без малого год, и ее конца пока не видно. Боевики ХАМАС все еще скрываются в туннелях и руинах, убивая израильских солдат, и все еще удерживают израильских заложников.

ХАМАС застал Израиль врасплох в октябре прошлого года, поскольку израильтяне не воспринимали ХАМАС как серьезную угрозу, способную нанести такой ущерб.

С Ливаном все обстоит иначе. Армия обороны Израиля и «Моссад» планируют следующую войну против «Хезболлы» с тех пор, как предыдущая, произошедшая в 2006 году, не достигла значимых результатов.

Некоторые израильские СМИ сравнивают нынешние удары по «Хезболле» с внезапным налетом Израиля на Египет в июне 1967 года, в результате которого египетские ВВС были уничтожены на земле. В течение следующих шести дней Израиль разгромил Египет, Сирию и Иорданию.

Израильские войска захватили Западный берег реки Иордан, включая восточный Иерусалим, сектор Газа и Голанские высоты, заложив, таким образом, предпосылки нынешней войны.

Но это не совсем удачное сравнение, поскольку израильские удары пока не лишили «Хезболлу» возможностей и желания обстреливать Израиль.

Предыдущие войны Израиля с «Хезболлой» были изнурительными, затяжными и никогда не приводили к решающей победе ни одной из сторон.

Израиль делает ставку на то, что в какой-то момент «Хезболла» отступит от границы и перестанет обстреливать Израиль. Но большинство наблюдателей считают, что группировка от таких действий не откажется.

Борьба с Израилем — главная причина существования «Хезболлы», а это значит, что израильтянам придется пойти на дальнейшую эскалацию войны.

Нетаньяху обещал прекратить обстрелы северных израильских территорий. Но если этого не произойдет, Израилю придется принять решение о начале наземного наступления и, возможно, захватить часть территории Ливана, чтобы создать буферную зону.

Израиль уже вторгался в Ливан, чтобы остановить нападения палестинцев. В 1982 году израильские войска вошли в Бейрут, однако им пришлось отступить после массового убийства в палестинских лагерях беженцев «Сабра» и «Шатила» в Бейруте, устроенного их союзниками — ливанскими христианами.

К 1990-м годам Израиль все еще занимал широкую полосу ливанской земли вдоль границы, но в 2000 году вывел войска из так называемой «зоны безопасности», рассудив, что это не решает проблемы, но обходится слишком дорого.

В 2006 году «Хезболла» провела рейд через границу, убив и взяв в плен израильских солдат. Впоследствии лидер группировки Хасан Насралла сказал, что не допустил бы этого рейда, если бы знал, что в ответ Израиль начнет полномасштабную войну: сначала ракетные удары, а потом и вторжение наземных частей в Ливан.

Война стала катастрофой для мирных жителей Ливана. Но даже в последний день войны «Хезболла» продолжала обстреливать ракетами израильскую территорию.

«Хезболла» станет для Израиля более серьезным противником, чем ХАМАС.

По оценкам Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, «Хезболла» насчитывает около 30 тыс. активных бойцов и до 20 тыс. резервистов. Многие из бойцов имеют опыт участия в боевых действиях в поддержку режима Башара Асада в Сирии.

По многим оценкам, у «Хезболлы» имеется от 120 тыс. до 200 тыс. ракет и реактивных снарядов: от неуправляемых до более дальнобойных, способных поразить израильские города.

Возможно, Израиль рассчитывает на то, что «Хезболла» не будет использовать все это оружие, опасаясь, что израильские ВВС поступят с Ливаном так же, как с Газой, превратив целые города в руины и убив тысячи мирных жителей.

Иран также может возражать против использования «Хезболлой» оружия, которое он теоретически может применить в случае израильской атаки на иранские ядерные объекты.

Однако «Хезболла» способна пойти на более активное использование своего арсенала, прежде чем Израиль уничтожит его.

У дипломатов, пытающихся не допустить разрастания конфликта, тоже связаны руки.

Насралла заявляет, что «Хезболла» прекратит нападения на Израиль только по завершении конфликта в Газе — а конца ему пока не видно.

Ни ХАМАС, ни Израиль не готовы пойти на необходимые уступки, которые могли бы привести к соглашению о прекращении огня и возвращению израильских заложников.

Это самый опасный кризис за долгий год, прошедший с момента нападения ХАМАС на Израиль, и на данный момент ничто не может остановить его эскалацию в нечто гораздо худшее.