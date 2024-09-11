США могут разрешить Украине бить по российским тылам американскими ракетами. Что известно

Президент США Джо Байден дал понять, что Вашингтон может разрешить Украине наносить удары американскими дальнобойными ракетами по целям в глубоком тылу России.

Об отмене запрета в последние месяцы активно просят украинские власти, и во вторник вечером журналисты спросили Байдена, готов ли он отменить ограничения

«Мы работаем над этим прямо сейчас», — ответил президент.

С самого начала поставок американского оружия Киеву Вашингтон запрещал наносить удары в глубине российской территории, опасаясь, что это приведет к опасной эскалации не только в регионе, но и в Европе в целом.

Лишь после повторного вторжения армии РФ в Харьковскую область США разрешили Киеву поражать цели на российской территории, но только вблизи границ.

В Кремле пока не комментировали новые заявления Байдена, однако российские власти обычно стараются делать по этому поводу как можно более жесткие заявления, пытаясь таким образом повлиять на позицию Запада.

Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин заявил в своем телеграм-канале, что, обращаясь к союзникам с просьбой о поставках дальнобойного оружия и обсуждая с ними его применение по целям в России, Зеленский делает эти страны непосредственными участниками конфликта в Украине.

«Все это приведёт к тому, что наша страна будет вынуждена отвечать, используя более мощное и разрушительное оружие, защищая своих граждан», — написал Володин.

Президент России Владимир Путин также предупредил в начале этого года, что удары Украины по России западными ракетами могут привести к более масштабной войне.

«Постоянная эскалация может привести к серьезным последствиям, — сказал он в мае. — Они хотят глобального конфликта?».

С чем именно связана готовность Белого дома рассмотреть полную отмену запрета, не уточняется.

Однако, по мнению экспертов, Вашингтон вынужден реагировать на новые вызовы и угрозы, в числе которых — активизация российских войск на разных участках фронта и поставки иранских баллистических ракет России. Возможно, именно это склоняет администрацию Байдена к пересмотру прежних решений.

Анализ: о каком именно оружии идет речь и как дальнобойные ракеты могут изменить ситуацию на фронте

Павел Аксенов, военный обозреватель Русской службы Би-би-си:

Оружие, о котором идет речь, это, прежде всего, американские баллистические ракеты MGM-140 Army Tactical Missile System (ATACMS), а также британо-французские крылатые Storm Shadow (они же SCALP EG). Эти ракеты уже поставляются в Украину и применяются против российской армии, но не на территории России.

Дальность первых достигает 300 километров, дальность вторых в экспортном варианте, который получает Украина, — 250 километров. Поскольку в Storm Shadow есть американские компоненты, от США требуется разрешение для применения и их тоже.

Кроме того, речь также может идти о крылатых ракетах воздушного базирования производства США AGM-158 JASSM с дальностью в 370 километров — они пока не поставлялись, но в американской прессе обсуждается такая возможность.

Представить себе, как именно ВСУ сможет применять такое оружие против российской армии на территории России, можно, если вспомнить о том, что происходило в последние несколько месяцев в Крыму. Там ударам этими высокоточными ракетами подвергались объекты Черноморского флота, позиции противовоздушной обороны, другие военные объекты.

Хотя российское Министерство обороны многократно сообщало о сбитых ракетах, на самом деле бороться с ними очень сложно, и на их счету множество пораженных целей.

В случае, если Украине будет разрешено применять эти ракеты на территории России, то интенсивность таких ударов будет зависеть от поставок, а они, в свою очередь, — от запасов и темпов производства таких ракет. Кроме того, она будет продиктована замыслом той или иной операции, в рамках которой будет принято решение о применении такого оружия.

Российские провоенные комментаторы в соцсетях и прессе обращают внимание на уязвимость российских военных аэродромов в радиусе действия этих ракет.

Прежде всего, по их словам, это касается тактической авиации — бомбардировщиков, которые применяют планирующие бомбы, причиняя украинским укреплениям на земле большой ущерб, прежде всего, в городах.

В случае, если эта опасность станет реальной, самолеты можно будет переместить за пределы дальности действия ракет — это скажется на частоте вылетов, но не прекратит использование таких самолетов и бомб.

Сложнее будет с комплексами ПВО — их невозможно вынести за пределы радиуса действия украинского оружия, потому что они прикрывают определенные объекты. Современные ракеты, о которых идет речь, сбивать трудно, и, судя по ударам по Крыму, ЗРК могут стать целью для них.

Какой будет реакция России на такое решение, неизвестно. До сих пор на Западе опасались того, что разрешение на применение этого оружия по целям в России станет слишком сильной эскалацией, и что она может спровоцировать Россию, например, на применение тактического ядерного оружия.

Однако в начале сентября главы британской и американской разведок — руководитель МИ-6 Ричард Мур и директор ЦРУ Уильям Бернс — выступили с совместным заявлением, в котором говорилось о том, что эта угроза не настолько реальна, как считают на Западе. Уильям Бернс назвал этот страх «ненужным».

Визит Блинкена в Киев

По сообщениям британских газет, глава Государственного департамента США Энтони Блинкен обсудит этот вопрос с Владимиром Зеленским в Киеве, куда он прибыл в среду в сопровождении Дэвида Лэмми, министра иностранных дел Великобритании.

Тем временем группа республиканцев в комитете по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США направила Байдену письмо с призывом снять ограничения на использование ВСУ предоставленных ей американских дальнобойных ракет для ударов по целям в России.

Среди подписавших обращение — глава комитета по иностранным делам Майкл Маккол, председатель комитета по вооруженным силам Майк Роджерс, председатель постоянного комитета по разведке Майк Тернер, глава подкомитета комитета иностранных дел по делам Европы Том Кин, председатель подкомитета по ассигнованиям на оборону Кен Калверт и член Хельсинкской комиссии Ричард Хадсон.

«Бессмысленные ограничения администрации Байдена — Харрис в сочетании с затягиванием поставок критически важного оружия не дают Украине довести эту войну до победного завершения, — говорится в письме. — Администрации давно пора изменить курс и снять оставшиеся ограничения на использование Украиной предоставленного США оружия против законных военных целей в России».

По мнению авторов обращения, действующие ограничения «препятствуют способности Украины победить в агрессивной войне, развязанной Россией», поскольку дают российским войскам «безопасную зону, из которой они могут безнаказанно нападать на Украину».

«У России не должно быть безопасного места, откуда она может безнаказанно совершать военные преступления против Украины», — подчеркивают политики, подписавшие обращение.

Авторы письма также указывают, что не разделяют опасений возможной эскалации, которые, по их мнению, «были последовательно развенчаны с первого дня войны».