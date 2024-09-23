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Новости русской службы Би-би-си

"План победы" Зеленского. Что это за документ и зачем президент Украины привез его в США?

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: Stanislav Ivanov/Global Images Ukraine via Getty Images

Владимир Зеленский сообщил, что везет в США "План победы", который во время визита представит президенту Джо Байдену, а также кандидатам в президенты от демократов и республиканцев Камале Харрис и Дональду Трампу. Но что это за документ и какие пункты в него включены — остается основной интригой.

В прошлом году президент Украины выступал на Генеральной Ассамблее ООН на фоне украинского контрнаступления, которое не принесло значимых результатов на поле боя. Тогда же возникла и другая проблема — замедлилось поступление критически важной международной помощи, в первую очередь — от США.

И хотя через год многое изменилось как на фронте, так и в политической жизни американцев — страна с головой ушла в активный избирательный процесс, — украинский президент снова едет к американским партнерам за поддержкой и конкретной помощью.

Ситуация для Украины остается сложной: россияне продолжают успешное наступление на Донбассе, страна метр за метром теряет территории.

Генштаб ВСУ не озвучивает данные об оккупированной площади, а российская сторона официально заявила, что за август и начало сентября российская армия взяла под контроль почти тысячу квадратных километров украинской территории.

Курская операция ВСУ в начале августа стала неожиданностью. Прошло полтора месяца, и украинские войска по состоянию на двадцатые числа сентября, по данным Киева, контролируют около 1200 квадратных километров российской территории. Однако и там россияне начали усиливать свое присутствие и пробуют вытеснить украинские силы.

Горячая фаза войны продолжается, и для Украины критически важно, чтобы западные партнеры продолжали оказывать ей военную и финансовую помощь. Именно поэтому Владимир Зеленский везет в США новую инициативу — ее в Офисе президента назвали «Планом победы».

Би-би-си попыталась выяснить, что это за документ, из каких пунктов он состоит и что он может дать Украине. Это пока тайная инициатива, но некоторые детали нам все же удалось узнать.

Что известно о «Плане победы»

Впервые об этой инициативе украинский президент заговорил в конце августа на большой пресс-конференции ко Дню независимости.

«Для нас победа — быть очень сильными и готовыми к сильной дипломатии. И именно поэтому я подготовил несколько пунктов — четыре из них основные, и один, который нам потребуется после войны», — рассказал Зеленский в интервью CNN в сентябре.

В офисе президента впоследствии объяснили, что «План победы» будет содержать четыре пункта: военная помощь Украине, экономические шаги, дипломатическое давление на агрессора и «политическое принуждение России».

Конкретного описания, что подразумевают эти пункты, нет — ожидается, что все детали плана Зеленский огласит уже во время визита в Нью-Йорк. Но некоторые подробности уже просочились в СМИ.

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что военный пакет будет четко структурирован в соответствии с нынешним этапом войны и анализом происходящего на фронте. По данным СМИ, документ будет включать в себя детальный перечень военного оружия и техники, необходимой для победы над Россией, а также разрешение атаковать ее территорию ракетами большой дальности.

Суть «Политического принуждения России», по словам Подоляка, заключается в том, что Украина самостоятельно выбирает свою роль в глобальном политическом процессе и имеет право быть членом любого альянса, не обращая внимания «на требования каких-либо третьих стран». Очевидно, что имеется в виду будущее членство Украины в НАТО.

Экономический стимул — это наращивание инвестиций в военное производство на территории Украины, а также аудит санкций, работающих против России как агрессора. Иностранные СМИ со ссылкой на источники писали, что план предусматривает инвестиции союзников в расширение производства в Украине беспилотников и ракет. При этом Украина потребует введения новых санкций, чтобы ослабить способность России продолжать войну.

Дипломатическое давление на Россию — отдельная тема, поскольку это требует работы со странами «нейтрального пояса». Украина будет настаивать на необходимости максимального давления на Москву: для этого она призывает укрепить отношения со странами «глобального Юга», от которых Россия зависит в торговле.

Владимир Зеленский, анонсируя в сентябре презентацию этого плана, говорил об этом так: «Оружие для защиты нашей независимости и наших людей. Дипломатия для консолидации партнеров и принуждения России к миру. И справедливость для того, чтобы Россия отвечала за эту войну и чувствовала ее последствия».

Говорится ли в плане о замораживании войны?

15 сентября украинские и российские СМИ активно цитировали публикацию немецкой газеты Bild, в которой речь шла о так называемом «мирном плане Зеленского».

Издание написало, что этот документ якобы включает как требование разрешить удары западным дальнобойным вооружением вглубь России, так и готовность Украины согласиться на локальное прекращение огня на определенных участках фронта и, таким образом, на временную заморозку ситуации.

В офисе президента в ответ заявили, что это неправда.

«Bild распространил фейк. План победы Bild не видел. Из тех нескольких людей, которые сегодня привлечены президентом к подготовке Плана победы, никто с Bild не говорил», — написал в соцсетях советник президента Дмитрий Литвин.

И Владимир Зеленский, и руководитель его офиса Андрей Ермак уже не раз подчеркивали, что «Минска-3» не будет. Таким образом они дают понять, что нынешние украинские власти не собираются заключать никаких мирных соглашений с Россией по примеру Минских (их подписывала команда предыдущего президента Петра Порошенко).

«Минск-3 или любой другой [подобный договор] никто россиянам не подарит. Украина против любой заморозки войны, и на всех уровнях власти Украины об этом говорят. И для нас важно, чтобы США поддержали именно План победы Украины, а не капитуляции или заморозки», — сказал Дмитрий Литвин, комментируя предположение о предполагаемых планах украинских властей пойти на «заморозку войны».

Представители команды президента утверждают, что Зеленский уверен в опасности каких-либо подобных договоренностей с Россией. Он считает, что любая пауза в войне будет использована Путиным для того, чтобы перегруппироваться, отдохнуть и снова напасть. Поэтому, уверяют в Офисе президента, ничего подобного в новом плане Зеленского нет.

Почему Зеленский везет этот план в США

По данным Би-би-си, этот документ офис президента готовил в полной секретности. К его разработке допустили около десяти человек, без участия правительства и экспертов. Цель — полностью сохранить интригу чтобы добиться эффекта неожиданности, как это было с Курской операцией ВСУ.

Команда Зеленского с напряжением наблюдала за тем, как в разгар американских выборов одна за другой появляются мирные инициативы, мягко говоря, настораживающие Киев.

И если с видением представительницы демократов Камалы Харрис все более-менее понятно — судя по ее риторике, она будет продолжать политику Байдена по поддержке Украины в войне против России — то с Дональдом Трампом все не так очевидно.

Время от времени в публичном пространстве появляется информация о «мирных планах» западных партнеров, предлагающих условия, которые совсем не удовлетворяют украинскую сторону. Особое напряжение у украинцев вызывают мирные инициативы, озвученные представителями команды Трампа.

К примеру, кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джей Ди Вэнс говорил, что нужно зафиксировать существующую линию разграничения, демилитаризовать зону конфликта и закрепить нейтральный статус Украины.

И для того, чтобы Украине не начали навязывать подобные инициативы, Владимир Зеленский решил разработать и затем привезти американской стороне свой план.

Перед ним стоит такая задача: встретиться с американским лидером, представить новую инициативу, публично обнародовать этот документ и призвать западный мир его поддержать.

План представят в США, поскольку эта страна — сильнейший партнер Украины и обладает необходимой мощью, чтобы обеспечить выполнение всех его пунктов. Но реализация документа зависит не только от американской стороны, утверждают в команде Зеленского.

«Конечно, представлю План победы всем лидерам стран-партнеров, которые, как и президент Байден, являются мировыми лидерами и могут стать лидерами мирного процесса, помогая нам с Планом победы», — сказал украинский президент в своем обращении 22 сентября.

Он также представит план обеим партиям в Конгрессе и обоим кандидатам в президенты. «У Америки достаточно силы, чтобы вместе с Украиной, вместе с нашими союзниками и партнерами, обеспечить то, к чему мы стремимся больше всего. Нам нужен мир», — заявил Зеленский.

В последний раз Зеленский встречался с Джо Байденом в июле 2024 года в Вашингтоне на саммите НАТО. Уже тогда среди основных вопросов Украина упоминала разрешение США бить западным оружием по военным целям на российской территории. Сегодня этот вопрос остается актуальным — Киев надеется на этот раз привезти соответствующее разрешение из США.

Переговоры об этом стороны ведут уже некоторое время. В начале сентября глава Офиса президента Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров возили в США детальный перечень военных объектов в России, которые планируется поразить, если Вашингтон предоставит соответствующее разрешение. В этот список входят аэродромы, склады боеприпасов, топливные хранилища, логистические центры и командные пункты, критически важные в обеспечении российской армии.

Но готовы ли западные союзники пойти на это — вопрос открытый.

Украинский политолог Владимир Фесенко утверждает, что по этому плану Зеленский представит видение того, что США могут сделать для победы Украины.

«Этот план — это наши предложения Соединенным Штатам, что нужно сделать США для Украины для усиления наших позиций — и военных, и политических, и для того, чтобы принудить Россию к завершению войны. Вот в этом суть плана — заставить Россию завершить войну», — сказал Фесенко в интервью Украинской службе Би-би-си.

Важно, чтобы во время переговоров американцев убедили, что воплощение этого плана в интересах не только Украины, но и их собственных, считает директор украинского центра «Новая Европа» Алена Гетьманчук.

«Восприятие плана во многом зависит от того, насколько американские топ-политики сочтут его реалистичным и в какой степени украинская сторона сможет объяснить, почему воплощение этого плана в интересах не только Украины, но и США», — говорит она Би-би-си.

Заменит ли «План победы» «формулу мира» Зеленского

Источники Украинской службы Би-би-си во власти, знакомые с деталями процесса подготовки этого плана, утверждают, что документ ни в коем случае не является заменой «формулы мира» Зеленского.

«Это, скорее, план мероприятий по выполнению формулы мира», — говорит собеседник Би-би-си.

Политолог Владимир Фесенко также призывает не путать «формулу мира» с «Планом победы». «Нужно понимать, что „формула мира“ — это не мирный план, и это не меню для переговоров с Россией. „Формула мира“ — это наша стратегическая позиция. Подчеркну, стратегическая позиция», — объясняет эксперт.

Он говорит, что «формула мира» касается более длительного промежутка времени: «Это наше определение условий справедливого завершения войны».

А вот «План мира», по словам Фесенко, это представление украинской стороны о том, что западные партнеры могут сделать для того, чтобы Украина сейчас выстояла в войне против России. Здесь скорее речь идет о краткосрочных планах.

Впоследствии о сроках выполнения этого документа заговорил и сам Зеленский. На брифинге 20 сентября украинский президент сказал: «План рассчитан на решения, которые должны произойти, начиная с октября по декабрь, не затягивая эти процессы. Мы бы очень этого хотели. Тогда мы будем считать, что план сработает».

У всех пунктов этого плана есть четкие временные сроки, объясняет Би-би-си советник президента Дмитрий Литвин.

«Общая задача плана — подтолкнуть ситуацию к нормальному, честному, надежному завершению войны и установлению справедливого мира, как это и предусмотрено формулой мира», — говорит он. «Если же россияне, несмотря ни на что, будут уклоняться и дальше, то в плане предусмотрены варианты действий, которые все равно обеспечат справедливое завершение войны». Большей конкретики он не привел.

Поддержат ли США этот план

Вопрос только в том, поддержит ли этот документ американская сторона. Ведь согласно ему, западные партнеры должны взять на себя конкретные обязательства, например, дать разрешение на удары по России дальнобойным оружием или пригласить Украину в НАТО.

Известно, что американская сторона уже приступила к изучению документа.

«Мы видели мирный план президента Зеленского. Мы считаем, что в нем изложена стратегия и план, которые могут сработать. И нам нужно понять, как мы можем способствовать этому, взаимодействуя со всеми главами государств, которые будут здесь, в Нью-Йорке», — сказала 17 сентября постоянная представительница США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Но свою окончательную реакцию на план украинского президента Вашингтон озвучит позже. Нынешний визит Зеленского приходится на решающий этап предвыборной кампании в США, обращает внимание Алена Гетьманчук.

Поэтому все шаги Белого дома, в том числе в отношении Украины, проходят тщательную проверку на предмет того, поможет или повредит это вице-президенту США Камале Харрис победить на выборах 5 ноября.

«Нынешняя администрация — очевидно, уже не первый месяц — не желает давать дополнительных поводов штабу Трампа обвинять Байдена во „втягивании“ США в третью мировую войну. Отсюда, в частности, и отсутствие ответа по разрешениям на удары вглубь России западным дальнобойным оружием», — объясняет эксперт.

С другой стороны, визит Зеленского приходится на момент, когда формируется президентское наследие Джо Байдена, и Украина неизбежно станет его частью.

«Очень важно, чтобы в Белом доме было понимание, что на основе только тех решений, которые были приняты администрацией ранее, это наследие будет неполноценным, а Байден рискует войти в историю как президент, который не смог проявить должное лидерство и решимость в прекращении войны, которая началась во время его президентского срока», — считает Гетьманчук.

Соответственно, по ее словам, Украине и ее партнерам важно и дальше убеждать администрацию Байдена пойти на решительные шаги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2164986-plan-pobedy-zelenskogo-chto-eto-za-dokument-i-zachem-prezident-ukrainy-privez-ego-v-ssha/

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