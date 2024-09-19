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Ордер на арест президента Аргентины и его сестры выдали в Венесуэле

Опубликовано:

Хавьер Милей
Хавьер Милей. Фото: Tomas Cuesta / Getty Images

Прокуратура Венесуэлы выдала ордер на арест президента Аргентины Хавьера Милея, его сестры Карины, а также главы министерства безопасности Патрисии Бульрич, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Как заявил генпрокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб в ходе своего выступления по телевидению, выдача ордеров связана с делом о самолетах авиакомпании Emtrasur.

"Прокуратура Боливарианской Республики Венесуэла объявляет о назначении двух прокуроров, специализирующихся на этом деле, которые проводят соответствующее расследование дела и оформляют ордер", – сообщил Сааб.

По его словам, Милей, его сестра и Бульрич подозреваются в краже при отягчающих обстоятельствах, отмывании средств, выведении из строя воздушного судна, незаконном лишении свободы и незаконном отчуждении собственности.

МИД Аргентины уже осудил решение венесуэльской прокуратуры. В ведомстве сообщили, что решение по самолету было принято судебными властями, в деятельность которых правительство не имеет права вмешиваться.

Издание напомнило, что в 2022 году в аргентинском аэропорту "Эсейса" был арестован Boeing 747 венесуэльской компании, а в начале текущего года суд решил передать самолет в США – судно доставили во Флориду. В настоящий момент самолет, как пишет издание, уничтожен.

В местных СМИ сообщалось, якобы он был переправлен под видом военного, что позволило обойти отсутствие разрешения на полет со стороны Международной организации гражданской авиации.

Напомним, в ноябре прошлого года президентом Аргентины стал правый политик, который обещал сжечь Центробанк. Отмечается, что после вступления в должность Хавьер Милей хотел продать госСМИ и начал проводить в Аргентине "шоковую терапию", вдвое девальвировав песо.

Однако вскоре аргентинский суд заблокировал реформы нового президента страны Хавьера Милея.

Также Милей оказался в центре скандала на международной арене – заявления министра транспорта Испании о том, что президент Аргентины Хавьер Милей якобы принимал наркотики, привели к серьезному дипломатическому конфликту между Мадридом и Буэнос-Айресом.

После вступления Милея в должность аргентинские власти призвали Соединенное Королевство вернуть Фолклендские острова.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2163204-order-na-arest-prezidenta-argentiny-i-ego-sestry-vydali-v-venesuele/

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