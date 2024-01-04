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Аргентинский суд заблокировал реформы нового президента страны Хавьера Милея

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Хавьер Милей
Хавьер Милей. Фото: Luis Robayo/AFP via Getty Images

Суд в Аргентине приостановил действие части мер чрезвычайного указа президента Хавьера Милея, которая касается изменений трудового законодательства.

Как сообщает Euronews, жалобы на реформы подал крупнейший в стране профсоюз CGT, который намерен провести общенациональную забастовку 24 января.

После этого суд в Аргентине приостановил действие части мер чрезвычайного указа президента Хавьера Милея. В частности, это касается изменений трудового законодательства.

Как пишет ТАСС, члены суда посчитали, что у правительства не было оснований для проведения реформ в области трудового права посредством президентского указа без одобрения Конгресса.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ноябре прошлого года президентом Аргентины стал правый политик, который обещал сжечь Центробанк.

Отмечается, что после вступления в должность Хавьер Милей хотел продать госСМИ и начал проводить в Аргентине "шоковую терапию", вдвое девальвировав песо.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2053922-argentinskiy-sud-zablokiroval-reformy-novogo-prezidenta-strany-havera-mileya/

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