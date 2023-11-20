Президентом Аргентины стал правый политик Хавьер Милей, который обещал сжечь Центробанк

Крайне правый политик Хавьер Милей, который не считался фаворитом второго тура президентских выборов в Аргентине, неожиданно победил, набрав более 56% голосов избирателей.

Его соперник, министр экономики Серхио Масса признал поражение и пожелал успехов новому лидеру.

"Очевидно, что результаты не те, на которые мы надеялись, и я поговорил с Хавьером Милеем, чтобы поздравить его и пожелать ему всего хорошего, потому что он – президент, которого большинство аргентинцев избрало на следующие четыре года", – сказал Масса.

53-летнего звезду тиктока, музыканта, экономиста и телеведущего с взъерошенными волосами и густыми бакенбардами сравнивали с бывшим президентом США Дональдом Трампом и экс-президентом Бразилии Жаиром Болсонару из-за его резкого стиля и противоречивых высказываний.

Он, в частности, призывал "бросить больной песо ради доллара США" и обещал сжечь Центральный банк, чтобы покончить с "раком инфляции".

Как напоминает AFP, Милей выступал против абортов, за ношение огнестрельного оружия, обещал разорвать связи с ключевыми торговыми партнерами Аргентины – Китаем и Бразилией, а также ставил под сомнение число жертв военной диктатуры и отрицал, что причиной изменения климата является деятельность человека.

Перед вторым туром он сбавил обороты своей риторики, чтобы привлечь более умеренных избирателей, но в начале предвыборной кампании вышел на сцену с включенной бензопилой, символизируя радикальные изменения, которые он планирует провести в страдающем от экономических проблем государстве.

Кэти Уотсон, корреспондент Би-би-си в Южной Америке:

Борьба шла до самого конца, но победил бывший эксперт, который во время предвыборной кампании орудовал бензопилой.

Хавьер Милей, которого сравнивают с Дональдом Трампом и Жаиром Болсонару, пока не подвергался политическим испытаниям, но в этом отчасти и заключалась его привлекательность.

Его слова о введении доллара США в качестве официальной валюты в стране были встречены аплодисментами сторонников, в то время как многие экономисты говорили о финансовой катастрофе.

Неважно – в стране, где годовая инфляция сейчас превышает 140%, а двое из пяти человек живут в бедности, его победа доказывает, что аргентинцы сыты по горло традиционной политикой и экономическими катастрофами – и готовы попробовать что-то новое в попытке сделать свою жизнь лучше.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, которого Милей в ходе предвыборной кампании называл «злобным коммунистом», одним из первых пожелал новым властям успеха.

"Аргентина – великая страна и заслуживает нашего уважения. Бразилия всегда будет готова к совместной работе с нашими аргентинскими братьями", – написал он в соцсети X.

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что результат выборов «печален для Латинской Америки».

"У неолиберализма больше нет предложений для общества, он не может ответить на текущие проблемы человечества", – заявил он.

Президент Чили Габриэль Борич заявил, что приветствует победу Милея, а Серхио Масса поблагодарил за достойное признание поражения.

"Я желаю аргентинскому народу всего наилучшего и знаю, что он всегда будет пользоваться нашим уважением и поддержкой", – написал он.

Поздравил Милея и Дональд Трамп.

"Весь мир наблюдал! Я очень горжусь тобой. Ты перевернешь свою страну и действительно сделаешь Аргентину снова великой", – заявил он.

В должность новый президент вступит 10 декабря. Действующий президент Аргентины Альберто Фернандес сказал, что готов начать передачу дел новому лидеру, но с победой его поздравлять не стал.