Испания поругалась с Аргентиной. Испанский министр заявил, что президент Милей принимал наркотики

Заявления министра транспорта Испании о том, что президент Аргентины Хавьер Милей якобы принимал наркотики, привели к серьезному дипломатическому конфликту между Мадридом и Буэнос-Айресом.

Глава испанского транспортного министерства Оскар Пуэнте сказал, что во время предвыборной кампании Милей использовал некие "вещества".

Он также сравнил Милея, победившего на президентских выборах в Аргентине в конце прошлого года, с экс-президентом США Дональдом Трампом, который снова баллотируется на этот пост от Республиканской партии.

"Есть очень плохие люди, которые достигли самого верха, просто оставаясь самими собой. Например, Милей. Или Трамп", — заявил Пуэнте в пятницу на конференции его Испанской социалистической рабочей партии.

Описывая появления Милея в телеэфире во время предвыборной кампании, министр сказал, что ему неизвестно, в каком состоянии тот находился: "до или после того, как он принял" вещества.

В ответ администрация президента Аргентины сделала заявление, в котором сказано, что у Испании сейчас есть занятия поважнее, чем обсуждение действий Милея, в частности, обвинения в коррупции, выдвинутые против жены премьер-министра страны Педро Санчеса.

Испанский суд начал расследование против жены Санчеса после того, как о ее предполагаемых злоупотреблениях написала организация, связанная с крайне правыми силами. На этой неделе испанская прокуратура заявила, что это расследование должно быть прекращено из-за отсутствия доказательств.

В заявлении канцелярии Милея также было сказано, что политика Санчеса привела к "смертям и бедности" в Испании и "создала опасность для женщин, поскольку впустила нелегальных мигрантов, которые на них нападают".

Кроме того, офис Милея осудил решение Санчеса пойти на соглашения с сепаратистами — намекая на то, что его политическая сила вошла в коалицию с крупнейшей сепаратисткой партией Каталонии.

Эти заявления, в свою очередь, вызвали реакцию МИД Испании, который "отверг необоснованные заявления" администрации Милея, "не соответствующие отношениям между двумя братскими странами и народами".

Милей публично поддерживал испанскую крайне правую партию Vox.

По информации газеты El Pais, через две недели президент Аргентины должен посетить Испанию, чтобы принять участие в церемонии открытия предвыборной кампании партии Vox перед выборами Европейского парламента.

В прошлом слова президента Аргентины также не раз становились причиной обострения отношений с иностранными лидерами.

Он обвинял президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силву в коррупции и называл его "злобным коммунистом". Президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора он обозвал "безграмотным".

А президента Колумбии Густаво Петро он назвал "террористом-убийцей", таким образом намекая на его прошлое участие в повстанческой группе. В ответ Колумбия выслала несколько аргентинских дипломатов.