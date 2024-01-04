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Аргентина призвала Великобританию вернуть Фолклендские острова

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Флаг Аргентины
Флаг Аргентины. Фото: Dphotographer/Getty Images

Аргентинские власти призвали Соединенное Королевство вернуть Фолклендские острова - заявление появилось накануне на официальном сайте МИД Аргентины.

"Правительство и народ Аргентины вновь - спустя 191 год после незаконной оккупации - подтверждают законные и неотъемлемые права на суверенитет над Мальвинскими островами, островом Южная Георгия, Южными Сандвичевыми островами и прилегающими морскими районами", - говорится в заявлении ведомства.

Власти Аргентины готовы возобновить двусторонние переговоры для поиска решения спора.

В сообщении подчеркивается, что Генеральная Ассамблея ООН охарактеризовала вопрос о Фолклендских (аргентинская сторона называет их Мальвинскими) островах как особую и специфическую колониальную ситуацию, включающую спор о суверенитете между Аргентиной и Соединенным Королевством, который должен быть урегулирован путем двусторонних переговоров между правительствами обеих стран с учетом интересов жителей островов.

Согласно Британской энциклопедии, территориальный спор между Великобританией и Аргентиной касательно данных островов длится с XIX века. В середине XVIII века англичане первыми заселили Западный Фолкленд, но в 1770 году их вытеснили испанцы, которые выкупили французское поселение - французы занимали восточную часть.

Спустя год британцы сумели вернуть западный форпост, но в 1774 году покинули остров, не отказавшись от своих притязаний на Фолкленды. Испания сохраняла поселение на Восточном Фолкленде до 1811 года.

В 1820 году правительство Буэнос-Айреса, объявившее о своей независимости от Испании, провозгласило суверенитет над Фолклендами. Однако спустя 11 лет поселение на востоке было уничтожено американскими военными из-за ареста кораблей.

В начале 1833 года британские войска изгнали оставшихся аргентинских чиновников. В 1841 году на Фолкленды был назначен британский гражданский лейтенант-губернатор.

После Второй мировой войны вопрос о суверенитете над Фолклендскими островами перешел к Организации Объединенных Наций, когда в 1964 году статус островов обсуждался в комитете ООН по деколонизации.

В 1982 году вокруг островов вспыхнул англо-аргентинский конфликт. 2 апреля Аргентина провела военную операцию, установив контроль над островами, а 3 апреля захватила Южную Георгию и Южные Сандвичевы Острова. 5 апреля правительство Великобритании отправило военно-морское оперативное соединение для атаки ВМС и ВВС Аргентины перед высадкой морского десанта на территории островов.

В ходе боевых действий в мае-июне Аргентина потерпела поражение, но до сих пор продолжает оспаривать как название островов (аргентинская сторона настаивает на названии "Мальвинские острова"), так и их территориальную принадлежность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2053829-argentina-prizvala-velikobritaniyu-vernut-folklendskie-ostrova/

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