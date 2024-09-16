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Школьник с молотком напал на сверстников и учителей в Челябинске

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Подросток в наручниках
Юноша в наручниках. Иллюстративное фото: AlexRaths / Getty Images

В Челябинске в одной из школ произошло ЧП - ученик пронес в здание молоток и напал на сверстников и учителей. Есть пострадавшие, они госпитализированы.

О произошедшем ЧП в Telegram-канале сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Инцидент имел место в школе №68.

"Школьник напал на других учеников и педагогов. Есть пострадавшие. Они госпитализированы, оказывается вся необходимая медицинская помощь. Взял ситуацию на личный контроль. На месте работают правоохранительные органы, глава города, Уполномоченный по правам ребенка. Ведется следствие", - отмечается в посте губернатора.

Глава области задается вопросом - как ученик пронес в школу молоток и почему своевременно не отреагировала охрана.

"Дал поручение правоохранительным органам, министерству образования, администрации города, уполномоченному по правам ребенка детально разобраться в ситуации. Также поручил провести проверки во всех образовательных организациях", - добавил Алексей Текслер.

Как сообщает региональное управление МВД в Telegram-канале, напавшего на сверстников подростка задержали.

"В дежурную часть районного отдела полиции в 9:20 поступило сообщение, что ученик школы 2011 года рождения причинил различными предметами телесные повреждения своим сверстникам и учителю. Количество пострадавших уточняется. Персонал школы вызвал наряд Росгвардии, который задержал ученика", - говорится в сообщении.

Сейчас, по данным ведомства, на месте работают сотрудники полиции и следственных органов, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в конце июля, в городе Саутпорт, расположенном неподалеку от Ливерпуля на севере Англии, произошло нападение на детский танцевальный клуб. От ножевых ранений умерли трое детей, другие дети и взрослые получили тяжелые ранения.

В начале сентября не менее четырех человек погибли и еще девять получили ранения в результате стрельбы в школе Апалачи в американском штате Джорджия, примерно в 70 км к северо-востоку от Атланты. Позже местные власти объявили, что задержан 14-летний ученик этой же школы Колт Грей.

В начале года в американском штате Айова неизвестный также открыл стрельбу в школе. В итоге погиб один человек, еще несколько - пострадали. В школе, где и произошла стрельба, обучается более 1,5 тысяч человек, и для них 4 января был первым днем учебы после каникул.

В декабре прошлого года сообщалось, что в одной из школ Брянска в России произошла стрельба. Сообщалось о погибших и раненых. Подозреваемой оказалась ученица этой же гимназии.

В конце декабря прошлого года около Карлова Университета в центре Праги произошла стрельба. Жертвами стрельбы стали 15 человек. Еще несколько десятков людей пострадали.

Также в прошлом году в Петропавловске произошло нападение на детей - девятиклассник пронес в школу топор и нож, надел маску в туалете, вышел в коридор и ранил троих учеников.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2161851-shkolnik-s-molotkom-napal-na-sverstnikov-i-uchiteley-v-chelyabinske/

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