Стрельба в американской школе: не менее четырех погибших, нападавший задержан

Не менее четырех человек погибли и еще девять получили ранения в результате стрельбы в школе Апалачи в американском штате Джорджия, примерно в 70 км к северо-востоку от Атланты.

Власти штата заявили, что подозреваемый в нападении задержан, что в подобных случаях — большая редкость (обычно стрелок погибает в перестрелке с полицией).

На этот раз также поступали сообщения о том, что стрелок «нейтрализован», однако полиция штата опровергла эту информацию.

Позже местные власти объявили, что задержан 14-летний ученик этой же школы Колт Грей.

Ему будет предъявлено обвинение в убийстве четырех человек, и его будут судить как взрослого, а не несовершеннолетнего.

В мае 2023 года сотрудники ФБР получили анонимные сообщения о том, что Грей в интернете угрожал устроить в школе стрельбу, и допросили его, но не арестовали.

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд заявил, что власти все еще собирают информацию о произошедшем.

Местные журналисты поговорили со школьниками, пережившими стрельбу, и рассказывают о произошедшем со слов очевидцев.

В частности, ученица Александра Ромеро рассказала Atlanta Journal Constitution, что сидела на уроке, когда в коридоре раздались первые крики. Вскоре кто-то ворвался в класс и стал кричать ученикам, чтобы они пригнулись и по возможности нашли укрытие.

«Я только помню, как у меня руки тряслись, — цитирует издание школьницу. — Мне было так плохо, потому что все плакали, и все пытались разыскать своих братьев и сестер».

Четырнадцатилетняя Камилла Нелмс рассказала корреспондентам NBC News, как пыталась найти укрытие, пока пули разносили штукатурку на стенах ее класса.

«Я плакала, я не хотела умирать таким образом, — вспоминает Нелмс. — Не так я бы хотела встретиться с Господом».

«Покончить с эпидемией насилия»

Президент США Джо Байден выразил соболезнования погибшим, пострадавшим и их семьям, заявив, в частности, что Америка «не может и дальше принимать [подобные трагедии] за норму».

«День, который должен был стать праздником, началом нового учебного года […], стал еще одним ужасающим напоминанием о том, как огнестрельное оружие продолжает рвать на части ткань американского общества», — считает Байден.

«Мы больше не можем принимать это как норму», — заявил американский президент, в очередной раз призвав законодателей США запретить продажу в стране полуавтоматических винтовок и магазинов повышенной емкости.

Кроме того, Байден озвучил еще несколько предлагаемых мер по ужесточению госконтроля за оборотом огнестрельного оружия, включая повышенные требования к условиям его хранения.

Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис назвала стрельбу в школе в Джорджии «еще одной бессмысленной трагедией в длинном списке бессмысленных трагедий».

«Мы должны раз и навсегда покончить с эпидемией насилия с применением оружия в этой стране, — заявила на митинге в Портсмуте, штат Нью-Гэмпшир. — Это один из многих вопросов, которые стоят на кону на предстоящих выборах».

Она назвала возмутительным тот факт, что американские родители «вынуждены отправлять своих детей в школу, не будучи до конца уверенными в том, вернется ли их ребенок домой живым».

«Мы должны положить этому конец», — резюмировала она.