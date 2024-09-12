"Все идет по нашему плану": Зеленский высказался о контрнаступлении российской армии в Курской области

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил контрнаступление российской армии в Курской области и назвал это частью украинского плана, передает NUR.KZ.

Как сообщает РБК Украина, комментарий глава Украины дал на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

"Россияне начали контрнаступательные действия. Все идет, но идет по нашему, украинскому плану", - ответил президент на вопрос о том, какая сейчас ситуация в Курской области.

Зеленский также отреагировал на информацию о скоплении белорусских военных недалеко от границы с Украиной.

"Относительно Беларуси. Скопление видели. Видели давно. Контролируем этот процесс", - добавил президент.

Тем временем Министерство обороны РФ в своем официальном Telegram-канале сообщает "о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области".

"Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

В ходе ведения наступательных действий подразделениями группировки войск "Север" в течение двух суток освобождено 10 населенных пунктов: Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь", - информирует ведомство.

Также Минобороны России сообщает о попытках ВСУ прорваться через границу.

"При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены четыре попытки противника прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье", - говорится в публикации.

На сайте СТРАНА.UA опубликованы рассуждения по информации ведомства.

"Если информация Минобороны РФ верна, то это значит, что россияне смогли отодвинуть фронт от реки Сейм и обеспечить сухопутную логистику с группировкой войск в Глушковском районе, где российские подразделения были зажаты между границей и Сеймом, по переправам через который ВСУ постоянно наносили удары", - отмечается в статье.

Теперь, как заявляют российские каналы, которых цитируют авторы, армия РФ наступает на Любимовку и Зеленый Шлях с целью отрезать украинские войска, находящиеся в северной части подконтрольной ВСУ территории Курской области.

Украина ни потери названных населенных пунктов, ни продвижений российских войск не подтверждала. На карте DeepState обозначено только продвижение РФ от Коренево в сторону Снагости, сообщается в публикации.

Карта DeepState по движению ВС РФ. Фото: t.me/stranaua

Напомним, вчера Русская служба Би-би-си сообщала, что по данным украинского военного портала Deep State российские войска перешли в контрнаступление в Курской области. Что известно по ситуации на данный момент, читайте здесь.

Ранее в августе президент Украины Владимир Зеленский рассказал о цели ВСУ в операции на территории Курской области России.

"Наша главная задача в оборонительной операции в целом - разгром как можно большего военного потенциала России и проведение максимума контрнаступательных действий, что включает в себя создание буферной зоны на территории агрессора", - заявил президент Украины.

Также ситуацию в Курской области прокомментировали в МИД Казахстана. Айбек Смадияров в комментарии корреспонденту NUR.KZ отметил, что весь мир наблюдает за ситуацией в отдельных районах Курской области Российской Федерации, и напомнил, что Казахстан всегда подчеркивал необходимость соблюдения всеми странами Устава ООН, в котором четко зафиксирован принцип территориальной целостности государств.

Позже Русская служба Би-би-си выпустила обзор по теме удержания украинскими войсками территории в Курской области - более тысячи квадратных километров, десятков деревень и районного центра Суджи. "Подобного в российской истории не было 80 лет", - отметило издание.