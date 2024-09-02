Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика
Новости русской службы Би-би-си

Суд потребовал прекратить всеобщую забастовку в Израиле. Протестующие требуют соглашения с ХАМАС об освобождении заложников

Опубликовано:

Акция протеста
Акция протеста. Фото: Mostafa Alkharouf/Anadolu via Getty Images

В Израиле в понедельник проходит всеобщая забастовка, организованная наиболее влиятельным профсоюзом Histadrut с требованием немедленно договориться с ХАМАС об освобождении заложников.

Многие дороги в стране заблокированы активистами, предприятия, банки, школы и аэропорты столкнулись с перебоями.

Израильское правительство пыталось заблокировать забастовку, считая ее политической, а радикально настроенный министр финансов и член кабинета безопасности Израиля Бецалель Смотрич попросил генерального прокурора запретить забастовку.

Израильский суд по трудовым спорам только что постановил, что забастовка должна закончиться к 14:30 по местному времени, однако местные СМИ сообщают, что организаторы планируют продолжать стачку до 18:00 по местному времени.

Некоторые города и муниципалитеты объявили, что не будут принимать участие в акции, но в ряде израильских районов многие больницы работают в сокращенном режиме, банки закрыты. При этом некоторые частные предприятия продолжают работать.

Агентство Reuters также сообщает, что некоторые работодатели разрешили сотрудникам присоединиться к забастовке. В аэропорту Бен-Гурион «скапливаются чемоданы», сообщил Би-би-си глава профсоюза Histadrut Питер Лернер. Утром в понедельник в аэропорту приостановили вылеты некоторых рейсов. Автобусное и железнодорожное сообщение в некоторых районах было отменено или сокращено.

Бастуют также работники главного торгового порта страны в Хайфе.

Накануне Израиль охватили массовые протесты — поводом стала гибель шести заложников в секторе Газа, чьи тела израильские военные сумели обнаружить в тоннелях в районе Рафаха. Численность демонстраций в Иерусалиме, Тель-Авиве и других городах, по оценкам израильских СМИ, достигала 500 000 человек.

Протестующие требовали от премьер-министра Биньямина Нетаньяху вернуть оставшихся 101 заложника, около трети из которых, по оценкам израильских властей, погибли. В Иерусалиме демонстранты перекрыли улицы и провели демонстрацию у резиденции премьер-министра. С воздуха было видно, как главная автомагистраль Тель-Авива заполнена протестующими, держащими флаги с фотографиями убитых заложников. Израильское телевидение показало, как полиция направляет водометы на демонстрантов, перекрывших дороги. Местные СМИ сообщили о 29 арестах.

Форум семей заложников призвал Нетаньяху взять на себя ответственность и объяснить, что мешает заключению соглашения.

Давление на Нетаньяху усиливается с каждым днем, некоторые обвиняют его в том, что он намеренно затягивает процесс переговоров и выдвигает все новые требования к ХАМАС для достижения своих политических целей. Нетаньяху заявил, что намерен заключить соглашение, но «тот, кто убивает заложников, не хочет сделки».

Высокопоставленные представители ХАМАС заявили, что Израиль, отказавшийся подписать соглашение о прекращении огня, виноват в гибели людей. «Нетаньяху несет ответственность за убийство израильских заключенных, — заявил агентству Reuters высокопоставленный представитель ХАМАС Сами Абу Зухри. — Израильтяне должны выбрать между Нетаньяху и соглашением».

Министр обороны Йоав Галлант, который часто вступает в конфликт с Нетаньяху, также призвал к соглашению, а лидер оппозиции и бывший премьер-министр Яир Лапид призвал людей присоединиться к демонстрации в Тель-Авиве.

Переговоры в тупике

Президент США Джо Байден накануне заявил, что он «опустошен и возмущен» смертью заложников. «Лидеры ХАМАС заплатят за эти преступления. И мы продолжим круглосуточную работу по достижению соглашения об освобождении оставшихся заложников», — говорится в его заявлении.

При этом Байден сообщил журналистам, что «по-прежнему настроен оптимистично» в отношении соглашения о прекращении огня. Переговоры между ХАМАС и Израилем через посредников из США, Катара и Египта, продолжаются уже не первый месяц, но к ощутимым результатам пока не привели.

Многие месяцы Израиль настаивал на том, что война может закончиться только с уничтожением ХАМАС как военной и политической силы, а ХАМАС утверждал, что примет только постоянное, но никак не временное перемирие.

Сохраняются разногласия по поводу продолжающегося военного присутствия Израиля в Газе, особенно вдоль границы с Египтом, свободы перемещения палестинцев внутри этой территории, а также числа и конкретных имен палестинских заключенных в израильских тюрьмах, которые должны быть освобождены в рамках обмена.

Главный переговорщик ХАМАС Халиль аль-Хайя в интервью Al Jazeera в воскресенье подтвердил, что группировка не подпишет соглашение, если Израиль полностью не уйдет из сектора Газа, включая Филадельфийский (на границе с Египтом) и Нецаримский (разделяющий сектор надвое) коридоры — это вопрос по-прежнему остается камнем преткновения.

Тем временем израильские войска продолжают сражаться с боевиками ХАМАС в нескольких частях Газы. Израильские военные нанесли удар по командному центру ХАМАС в бывшей школе в городе Газа. По сообщениям палестинских медиков, в Хан-Юнисе в результате израильского авиаудара погибли два палестинца и еще 10 получили ранения.

В ходе беспрецедентного нападения на Израиль 7 октября прошлого года боевики ХАМАС похитили более 250 человек и убили 1200 человек на израильской территории.

Израиль в ответ начал масштабную операцию в секторе Газа и пообещал уничтожить ХАМАС. По данным подконтрольного боевикам Минздрава Газы, с 7 октября там было убито более 40 тысяч человек.

Ситуация на Ближнем Востоке
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2156250-sud-potreboval-prekratit-vseobshchuyu-zabastovku-v-izraile-protestuyushchie-trebuyut-soglasheniya-s-hamas-ob-osvobozhdenii-zalozhnikov/

Новости русской службы Би-би-си Новости русской службы Би-би-си: На Японию обрушился мощный тайфун «Шаньшань». Есть погибшие, миллионы людей эвакуированы В Париже открылись Паралимпийские игры-2024 В Ботсване найден огромный алмаз, второй в истории по размеру

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie