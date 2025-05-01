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Израиль в огне. Все спасательные службы и ЦАХАЛ брошены на тушение пожара, охватившего центр страны

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Пожар в Иерусалиме
Пожар в Иерусалиме. Фото: ORI AVIRAM/Middle East Images/AFP via Getty Images

В Израиле объявлен максимальный уровень угрозы в связи с сильнейшим пожаром, вспыхнувшим на холмах вокруг Иерусалима в среду утром. Спасатели говорят о шести очагах возгорания. Взять огонь под контроль не удается уже много часов.

Из-за сильного ветра огонь распространяется очень быстро. Ожидается, что к 8 вечера по местному времени скорость ветра возрастет еще — в среднем до 100 км/час, и, возможно, он изменит направление.

В настоящий момент Иерусалим фактически оказался в огненной блокаде. На выезд из города открыта только одна трасса, там пробки и столпотворение.

На другой трассе — трассе 1, соединяющей центр страны с Иерусалимом, брошены сотни автомобилей.

По словам представителей экстренной пожарной службы Израиля, это один из самых сильных и масштабных пожаров в истории Израиля.

В эпицентре возгорания, в пригородах Иерусалима, эвакуированы шесть поселений. 16 пострадавших доставлены в больницы, их состояние не вызывает опасений.

Одной из первых помощь Израилю предложила палестинская администрация Западного берега реки Иордан.

Линия огня проходит очень близко к палестинским поселениям вокруг Иерусалима, и, по словам, руководства в Рамалле, палестинские пожарные готовы подключиться к тушению бок о бок с израильскими спасателями.

По последним сообщениям, это уже происходит в районе Латруна и Канада-Парка, где проходит граница между израильской и палестинской территориями.

Огонь движется к аэропорту

Корреспонденты израильских СМИ сообщают, что черное облако дыма движется в сторону международного аэропорта Бен-Гурион. Пока рейсы взлетают и приземляются по расписанию, но на одной из взлетно-посадочных полос уже наблюдается не стопроцентная видимость.

Руководство аэропорта не исключает вероятность транспортного коллапса, если огонь еще больше продвинется в сторону Тель-Авива.

К борьбе с огнем подключены все службы спасения Израиля, пожарная и военная авиация и ЦАХАЛ. Их действия координируются в экстренном штабе, куда прибыли представители всех служб и Армии обороны Израиля.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир обратился к министру обороны с просьбой предоставить транспортные самолеты «Шимшон» ВВС ЦАХАЛ, способные летать при любых условиях и поднимать в воздух до 18 тысяч литров воды и химреактивов.

По последним данным, первый «Шимшон» уже взлетел с военной базы «Тель-Ноф». Участие этих самолетов в гражданских операциях — большая редкость.

Греция, Кипр, Хорватия, Болгария и Италия направили Израилю дополнительные вертолеты и самолеты для тушения с воздуха.

Из-за плотного дыма и погодных условий их прибытие в Израиль не предполагалось до утра четверга, но в последний час диспетчерская служба аэропорта Бен-Гурион сообщила, что итальянские и хорватские борты вот-вот сядут в Тель-Авиве.

Для помощи в тушении огня к вечеру также ожидается прибытие супертанкера из Греции.

Теракт не исключается

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился начать расследование происходящего.

Сильный ветер и засушливая погода могли привести к возгораниям, но полиция также не исключает версии об умышленном поджоге и теракте.

В среду в стране проходит День памяти израильских солдат, павших во всех войнах, и жертв терактов. Этот день традиционно перетекает в День независимости, который обычно в стране отмечается очень широко, кроме последних двух лет после нападения 7 октября.

В этот раз власти страны решили частично вернуться к привычному формату, на четверг планировались концерты и различные мероприятия по всей стране, которые уже отменены в городах, оказавшихся в эпицентре пожара и вокруг него.

Представители израильских властей и СМИ Израиля напоминают о недавних заявлениях ХАМАС, который призывал «жечь израильские поля и города».

Расследованием версии о теракте занимается отдельная комиссия. Три человека арестованы в пригородах Иерусалима по подозрению в умышленном поджоге.

С утра в палестинских соцсетях появились тысячи призывов поджигать израильские территории дальше, хотя это и не говорит о том, что пожар изначально возник искусственным образом.

Прогноз погоды на четверг не предвещает более благоприятных условий для борьбы со стихией.

Ситуация на Ближнем Востоке
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2241003-izrail-v-ogne-vse-spasatelnye-sluzhby-i-cahal-brosheny-na-tushenie-pozhara-ohvativshego-centr-strany/

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