Израиль выводит войска из Дженина на Западном берегу после 10-дневной операции

Израильские войска покинули город Дженин и лагерь беженцев на Западном берегу реки Иордан, где они находились с конца августа в рамках масштабной «контртеррористической операции». Об этом сообщило Палестинское агентство новостей (WAFA).

По словам корреспондентов AFP, после нескольких дней рейдов в Дженине, проводившихся израильскими войсками при поддержке бронетехники и бульдозеров, бежавшие жители начали возвращаться в свои дома в лагере, который Израиль считает бастионом палестинских вооруженных группировок, создаваемых при помощи Ирана.

За время израильской операции в городе и лагере беженцев был убит 21 человек, ранены по меньшей мере 130, сообщило палестинское Министерство здравоохранения на Западном берегу.

Многие дома в лагере беженцев были повреждены или разрушены армейскими бульдозерами, а с дорог содрано покрытие. В пятницу после ухода израильской бронетехники жители начали расчищать завалы с помощью собственных бульдозеров, рассказывают корреспонденты AFP.

«Палестинцы в Дженине наконец-то могут выйти из своих домов, увидеть и оценить масштаб ущерба, а те, кто был вынужден покинуть город, наконец-то возвращаются», — рассказала телекомпании «Аль-Джазира» журналистка Лейла Варах из Рамаллы.

По ее словам, израильские военные по-прежнему присутствуют в других районах Западного берега, в частности, в лагерях беженцев Наблус и Балата, а также проводят рейды в районах Вифлеема, Хеврона и Рамаллы.

28 августа Армия обороны Израиля начала военную операцию в нескольких городах и поселках на севере Западного берега, включая Дженин — крупнейшую за последние 20 лет, целью которой было подавление группировок боевиков.

Израильские войска одновременно совершили рейды по меньшей мере в четырех палестинских городах в оккупированной зоне Западного берега: Дженине, Тулькарме, Наблусе и Тубасе, а также в близлежащих лагерях беженцев.

Израильские военные заявили, что войска в Дженине и Тулькарме проводят «контртеррористическую операцию, основываясь на данных разведки», чтобы предотвратить нападения на гражданское население.

В ходе беспрецедентного нападения на Израиль 7 октября прошлого года боевики ХАМАС похитили более 250 человек и убили 1200 человек на израильской территории.

Израиль в ответ начал масштабную операцию в секторе Газа, пообещав уничтожить ХАМАС.

Вслед за войной в Газе всплеск насилия произошел и на Западном берегу.

Израильские войска участили рейды на этой территории, объяснив это попыткой остановить и предотвратить нападения палестинцев — как в Израиле, так и на Западном берегу.

Что говорят израильские военные?

В заявлении ЦАХАЛ, опубликованном в пятницу, говорится, что израильские силы «ведут контртеррористическую деятельность в районе Дженина», но не подтверждается факт вывода войск.

«Израильские силы безопасности продолжают действовать для достижения целей контртеррористической операции», — говорится в заявлении.

По данным ЦАХАЛ, в ходе операции в Дженине израильские силы убили 14 боевиков, арестовали 30 подозреваемых, обезвредили «около 30 взрывных устройств, заложенных под дорогами», и нанесли четыре авиаудара, говорится в заявлении.

В Дженине был также убит один израильский солдат.

ХАМАС и палестинская группировка «Исламский джихад» заявили, что по меньшей мере 14 погибших были боевиками.

Израиль оккупирует Западный берег с 1967 года, и его войска регулярно проводят там рейды, но, по словам местных жителей, последняя операция израильских военных свидетельствует об эскалации.

С начала войны в Газе 7 октября израильские войска или поселенцы убили по меньшей мере 661 палестинца на Западном берегу, согласно данным палестинского Министерства здравоохранения.

По данным израильских властей, за тот же период в результате нападений палестинцев на территории были убиты по меньшей мере 23 израильтянина, включая сотрудников сил безопасности.