"Мы понимаем положение": в США не стали осуждать Монголию за отказ арестовать Путина

Представитель Госдепа США заявил журналистам, что сложное положение Монголии, вследствие которого страна отказалась арестовать Путина, им понятно, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт правительства США.

Руководителю пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер на брифинге задали вопрос о том, "что говорит о международном верховенстве порядка и международной системе уголовного правосудия" отказ Монголии исполнить ордер МУС на арест Владимира Путина при его визите в страну.

"Во-первых, как мы уже говорили, мы не считаем, что какая-либо страна должна предоставлять Путину платформу для продвижения его агрессивной войны против Украины. Мы ожидаем, что Монголия будет придерживаться своих обязательств и своей поддержки принципов Устава ООН, включая суверенитет и территориальную целостность, и заявит, что эти принципы должны соблюдаться во всем мире.

Мы понимаем положение, в котором находится Монголия, зажатая между двумя гораздо более крупными соседями, но считаем важным, чтобы они продолжали поддерживать верховенство закона во всем мире", - ответил Миллер.

На уточняющий вопрос, был ли он разочарован действиями Монголии в этой ситуации, руководитель пресс-службы Госдепа США повторил: "мы прекрасно понимаем, в каком сложном положении находится Монголия".

"Мы надеемся продолжать поддерживать Монголию, но считаем важным, чтобы они соблюдали свои международные обязательства. И важно, чтобы, если они будут общаться с Россией, они ясно дали бы понять, что поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины", - отметил он.

Напомним, в марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. Согласно сообщению суда, главу Российской Федерации обвиняют в незаконной депортации и незаконном перемещении детей с оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации.

Казахстан не признает юрисдикции МУС, а потому никаких препятствий для поездок Владимира Путина в нашу страну нет. В то же время, Монголия является страной, признающей юрисдикцию Международного уголовного суда, и, соответственно, обязана исполнить выданный МУС ордер на арест Владимира Путина "за военные преступления".

Однако перед запланированным визитом Владимира Путина в Монголию Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщил, что Кремль получил заверения Монголии: страна не станет выполнять ордер.

Русская служба "Би-би-си" писала: президента России встретили в Монголии красной ковровой дорожкой. Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий осудил решение монгольских властей не арестовывать Владимира Путина по ордеру МУС.

Позже стало известно, что Россия построит АЭС в Монголии - по словам главы компании "Росатом" Алексея Лихачева, идет согласование деталей проекта. АЭС намерены построить в районе Новый Хархорум.