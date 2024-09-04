Польша подняла в воздух самолеты из-за атаки на Украину
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Оперативное командование польских вооруженных сил сообщило о работе военной авиации страны из-за деятельности российских военных, передает NUR.KZ.
Самолеты подняли в воздух в юго-восточной части страны.
"Это очередная очень напряженная ночь для всей системы ПВО Польши в связи с наблюдаемой активностью дальней авиации РФ, наносящей удары по объектам, расположенным, в том числе, на западной территории Украины", - говорится в сообщении командования в соцсети Х.
Также в ведомстве заявили, что последняя такая активизация деятельности российской дальней авиации была зафиксирована в ночь с 1 на 2 сентября этого года.
"Все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши запущены, а оперативное командование РСЗ на постоянной основе следит за ситуацией", - добавили в ВС Польши.
Напомним, в минувшие выходные российское Минобороны заявило об атаке более 150 украинских беспилотников на 15 российских регионов, включая Москву. Два дрона сбили в районе Московского нефтеперерабатывающего завода, заявил мэр Сергей Собянин. В Подмосковье была атакована Каширская ГРЭС, еще одной целью стало Конаково в Тверской области, где также находится электростанция.
Вчера "Русская служба Би-Би-Си" сообщала, что российские военные нанесли ракетный удар по учебному центру ВСУ в Полтаве. По данным офиса генерального прокурора Украины, погиб 51 человек и более 200 ранены. Удар был нанесен двумя баллистическими ракетами, заявило украинское Минобороны.
Также стоит отметить, недавно кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что власти Украины скрывают настоящее число погибших в результате конфликта с Россией. Он в очередной раз заявил, что в случае избрания его президентом он гарантированно заключит соглашение о прекращении войны в Украине.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2156886-polsha-podnyala-v-vozduh-samolety-iz-za-ataki-na-ukrainu/