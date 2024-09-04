Сразу пять министров подали в отставку в Украине
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Зеленский анонсировал изменение состава правительства Украины. Вчера в отставку подали сразу пять министров, передает NUR.KZ со ссылкой на "РБК-Украина".
Как пишет издание, 3 сентября в Верховную Раду Украины поступили заявления об отставке от:
- министра по стратегическим отраслям промышленности Украины Камышина О.М.;
- министра юстиции Украины Малюськи Д.Л.;
- министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Стрельца Р.А.;
- вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной;
- министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем послании сообщил, что уже подготовлены определенные кадровые решения для кабмина Украины. Изменения также ждут и офис президента.
"Я рассчитываю и на несколько иной вес отдельных направлений нашей внешней и внутренней политики. Первое - нужно больше взаимодействия между центральной властью и общинами. Особенно сейчас, во время подготовки к зимнему сезону. Второе - Украина уже достигла значительных результатов в оборонном производстве", - рассказал Зеленский.
Третье направление - это усиление работы с НАТО. По мнению Зеленского, для этого нужно особое взаимодействие.
Четвертое направление - это Евросоюз и реальные переговоры по членству, подготовка соответствующих частей будущего соглашения по членству.
"Это очень четкая одновременно и юридическая, и политическая работа. За нее будет персональная ответственность.
И пятое - нужно соединить все, чего Украина достигла в отношениях с партнерами - доверие к Украине, силу украинского духа, отношения с партнерами - и эти задачи, которые есть перед нашим государством в противодействии российской пропаганде, а также в защите украинского культурного наследия.
Нам нужен новый уровень одновременно информационной работы, культурной и дипломатической. Я благодарен всем, кто будет помогать", - подчеркнул глава Украины.
Издание, ссылаясь на собственные источники, пишет, что своего поста может лишиться и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По некоторым данным, на должность главы МИД будет назначен его заместитель Андрей Сибига.
Между тем глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в своем Telegram-канале сообщил, что 4 сентября станет "днем увольнений" в Украине. Он также пообещал "большую перезагрузку правительства" на этой неделе.
"Более 50% штатной численности КМУ (кабинет министров Украины) претерпит изменения", - написал Арахамия.
Ожидается, что окончательный состав кабмина будет сформирован до конца этой недели.
Напомним, что на прошлой неделе Зеленский снял с должности командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука. Причина увольнения не называется, но отставка произошла всего через день после того, как Киев признал потерю одного из американских истребителей F-16, предоставленных западными союзниками.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2156883-srazu-pyat-ministrov-podali-v-otstavku-v-ukraine/