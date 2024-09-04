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Сразу пять министров подали в отставку в Украине

Опубликовано:

Верховная Рада Украины
Верховная Рада Украины. Иллюстративное фото: Andrii Nesterenko/Global Images Ukraine via Getty Images

Зеленский анонсировал изменение состава правительства Украины. Вчера в отставку подали сразу пять министров, передает NUR.KZ со ссылкой на "РБК-Украина".

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Как пишет издание, 3 сентября в Верховную Раду Украины поступили заявления об отставке от:

  • министра по стратегическим отраслям промышленности Украины Камышина О.М.;
  • министра юстиции Украины Малюськи Д.Л.;
  • министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Стрельца Р.А.;
  • вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной;
  • министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем послании сообщил, что уже подготовлены определенные кадровые решения для кабмина Украины. Изменения также ждут и офис президента.

"Я рассчитываю и на несколько иной вес отдельных направлений нашей внешней и внутренней политики. Первое - нужно больше взаимодействия между центральной властью и общинами. Особенно сейчас, во время подготовки к зимнему сезону. Второе - Украина уже достигла значительных результатов в оборонном производстве", - рассказал Зеленский.

Третье направление - это усиление работы с НАТО. По мнению Зеленского, для этого нужно особое взаимодействие.

Четвертое направление - это Евросоюз и реальные переговоры по членству, подготовка соответствующих частей будущего соглашения по членству.

"Это очень четкая одновременно и юридическая, и политическая работа. За нее будет персональная ответственность.

И пятое - нужно соединить все, чего Украина достигла в отношениях с партнерами - доверие к Украине, силу украинского духа, отношения с партнерами - и эти задачи, которые есть перед нашим государством в противодействии российской пропаганде, а также в защите украинского культурного наследия.

Нам нужен новый уровень одновременно информационной работы, культурной и дипломатической. Я благодарен всем, кто будет помогать", - подчеркнул глава Украины.

Издание, ссылаясь на собственные источники, пишет, что своего поста может лишиться и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По некоторым данным, на должность главы МИД будет назначен его заместитель Андрей Сибига.

Между тем глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в своем Telegram-канале сообщил, что 4 сентября станет "днем увольнений" в Украине. Он также пообещал "большую перезагрузку правительства" на этой неделе.

"Более 50% штатной численности КМУ (кабинет министров Украины) претерпит изменения", - написал Арахамия.

Ожидается, что окончательный состав кабмина будет сформирован до конца этой недели.

Напомним, что на прошлой неделе Зеленский снял с должности командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука. Причина увольнения не называется, но отставка произошла всего через день после того, как Киев признал потерю одного из американских истребителей F-16, предоставленных западными союзниками.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2156883-srazu-pyat-ministrov-podali-v-otstavku-v-ukraine/

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