Покушение на Трампа: ФБР не смогло установить мотив преступления 20-летнего стрелка

ФБР до сих пор не смогло установить мотивы покушавшегося на экс-президента США Дональда Трампа, но расследование продолжается, передает NUR.KZ со ссылкой на Washington Post.

Как сообщает издание, ФБР не выявило ни мотивов, ни иностранных следов в покушении на Трампа.

Федеральные следователи изучили пятилетнюю активность в Сети 20-летнего подозреваемого Томаса Крукса и, по данным издания, не нашли никаких достоверных доказательств того, что в покушении задействована какая-либо иностранная организация. Не нашлось пока доказательств и того, что стрелок работал с сообщником.

Помимо этого, в ФБР пока не готовы сказать, каких именно взглядов придерживался подозреваемый, так как установлено, что он не демонстрировал последовательной политической направленности в своих запросах через системы онлайн-поиска, а изучал подходы как "левых", так и "правых".

Расследование также показало, что Крукс собирал разную информацию в интернете: о съездах демократов и республиканцев, о президенте США Джо Байдене и другие сведения.

Бюро обнародовало также несколько фотографий, полученных в ходе расследования, в том числе фото винтовки и рюкзака стрелка, а также самодельных бомб, найденных в багажнике его автомобиля. Сообщается, что расследование будет продолжено.

Покушение на Дональда Трампа

13 июля в бывшего главу США и нынешнего кандидата в президенты Дональда Трампа выстрелили во время выступления в штате Пенсильвания. Его ранили. Выстрел был совершен снайпером с крыши недалеко от места проведения встречи. Нападавшего на месте застрелили сотрудники Секретной службы. При этом сообщалось, что один из участников встречи погиб, а еще двое получили тяжелые ранения.

Позже в Сети появилось видео с предполагаемым стрелком, который совершил покушение на экс-президента США Дональда Трампа. На видео мужчина заявляет, что "ненавидит республиканцев и ненавидит Дональда Трампа".

В свою очередь Дональд Трамп опубликовал заявление после покушения на него. Он поблагодарил Секретную службу и правоохранительные органы за быстрое реагирование, выразил соболезнования семье убитого стрелка и рассказал о своем состоянии.

После этого директор Секретной службы США Кимберли Читл подала в отставку. На слушаниях в Конгрессе Читл назвала покушение на бывшего президента и кандидата на ноябрьских выборах от республиканцев Трампа самым серьезным провалом за последние десятилетия.