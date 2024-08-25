В Израиле объявлено чрезвычайное положение после удара по Ливану

Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о введении в стране режима чрезвычайного положения на 48 часов, передает NUR.KZ со ссылкой на Times of Israel.

Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о введении в стране режима "особой ситуации", то есть режима чрезвычайного положения на ближайшие на 48 часов. Поводом стало нанесение израильскими военными превентивных ударов по целям движения "Хезболла" на территории Ливана.

"Особая ситуация", как сообщает издание, - это юридический термин, используемый в чрезвычайных ситуациях. Такой режим предоставляет властям больше полномочий над гражданским населением для оптимизации усилий по обороне страны.

Сегодня сообщалось, что израильская армия (ЦАХАЛ) сообщила, что наносит удары по объектам движения "Хезболла" в Ливане. По данным Русской службы BBC, военные утверждают, что "Хезболла" готовилась к запуску ракет по территории Израиля, и удары фактически были превентивными.

Отмечалось также, что международный аэропорт Тель-Авива перестал принимать и отправлять рейсы. И в ближайшее время кабинет безопасности Израиля намерен провести экстренное заседание.

Напомним, ранее глава Госдепартамента США Энтони Блинкен призвал Израиль и ХАМАС не срывать переговоры, которые, по его словам, могут стать последней возможностью для заключения перемирия в Газе и освобождения заложников. Однако судя по сообщениям прессы, до него еще неблизко: ХАМАС и Израиль не готовы на взаимные уступки по нескольким ключевым вопросам.

До этого сообщалось, что Иран отверг призывы Запада отказаться от угрозы нанести ответный удар по Израилю за убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Иранские власти косвенно дали понять, что убедить их отказаться от возмездия может успех на переговорах о прекращении огня в секторе Газа.

12 августа сообщалось, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) засекла около 30 ракет, выпущенных из Ливана в сторону области кибуца Кабри. А 10 августа ЦАХАЛ сообщила о нанесении удара с воздуха по штабу ХАМАС, расположенному в здании школы в Газе. По информации властей Газы, под удар попали временно размещенные там гражданские лица, покинувшие свои дома из-за войны, счет погибших идет на десятки.

23 августа в Ливане заявили о том, что Израиль нанес несколько ударов по поселениям в южной части страны, из-за чего погибли восемь человек.