Колонии-поселения могут ликвидировать в Кыргызстане

В Кыргызстане могут расформировать колонии-поселения, а заключенных отпустят под пробацию. Такое предложение озвучил министр юстиции страны, передает NUR.KZ со ссылкой на 24.kg.

Предложение закрыть колонии-поселения, а всех заключенных перевести под пробацию, оснастив их специальными электронными браслетами, озвучил министр юстиции Кыргызстана Аяз Баетов, сообщает местное издание.

Министр, ссылаясь на проведенный анализ, утверждает, что разницы между пробацией с электронным мониторингом и пребыванием в колонии-поселении фактически нет.

"Это, получается, дублирующая функция колонии-поселения и системы пробации", - подчеркнул Баетов.

Аяз Баетов также добавил, что пробация не будет применяться к лицам, совершившим убийства или изнасилования.

Однако как отмечает издание, для окончательного решения о расформировании колоний-поселений необходимо одобрение кабмина. И если инициатива будет поддержана, в системе исполнения наказаний произойдут значительные реформы.