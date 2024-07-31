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Жапаров официально запретил вебкам-проституцию в Кыргызстане

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Вебкам-модель
Вебкам-модель. Иллюстративное фото: Oleg Elkov/Getty Images

Сегодня президент Кыргызстана Садыр Жапаров внес изменения в законодательные акты - теперь в стране официально запрещена вебкам-проституция, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт главы КР.

Жапаров подписал изменения в Уголовный кодекс и Кодекс о правонарушениях.

"Закон Кыргызской Республики "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Уголовный кодекс Кыргызской Республики, Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях)" принят в целях установления противоправности организации, содействия и занятия проституцией и развратом через интернет в прямом эфире (онлайн) с помощью специальной платформы (вебкам-студии) и установления ответственности за указанные деяния", - говорится в сообщении.

Отныне устанавливается уголовная ответственность за организацию и содействие проституции и разврату через интернет (вебкам-студии).

Также устанавливается ответственность за занятие проституцией и за участие в прямом эфире (онлайн) через интернет в действиях порнографического характера.

Напомним, в феврале текущего года сеть элитных эскортниц для высокопоставленных лиц выявили в Кыргызстане. Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана сообщил о задержании предполагаемого организатора элитных эскорт и интимных услуг.

А в конце прошлого года глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев обещает раскрыть чиновников и бизнесменов, которые ходят в притоны для получения интимных услуг.

По его данным, среди установленных лиц оказались депутаты Жогорку Кенеша, бывшие депутаты, помощники и советники депутатов, действующие чиновники, бизнесмены, государственные и общественные деятели.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2142439-zhaparov-oficialno-zapretil-vebkam-prostituciyu-v-kyrgyzstane/

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