Жапаров официально запретил вебкам-проституцию в Кыргызстане
Опубликовано:
Сегодня президент Кыргызстана Садыр Жапаров внес изменения в законодательные акты - теперь в стране официально запрещена вебкам-проституция, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт главы КР.
Жапаров подписал изменения в Уголовный кодекс и Кодекс о правонарушениях.
"Закон Кыргызской Республики "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Уголовный кодекс Кыргызской Республики, Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях)" принят в целях установления противоправности организации, содействия и занятия проституцией и развратом через интернет в прямом эфире (онлайн) с помощью специальной платформы (вебкам-студии) и установления ответственности за указанные деяния", - говорится в сообщении.
Отныне устанавливается уголовная ответственность за организацию и содействие проституции и разврату через интернет (вебкам-студии).
Также устанавливается ответственность за занятие проституцией и за участие в прямом эфире (онлайн) через интернет в действиях порнографического характера.
Напомним, в феврале текущего года сеть элитных эскортниц для высокопоставленных лиц выявили в Кыргызстане. Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана сообщил о задержании предполагаемого организатора элитных эскорт и интимных услуг.
А в конце прошлого года глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев обещает раскрыть чиновников и бизнесменов, которые ходят в притоны для получения интимных услуг.
По его данным, среди установленных лиц оказались депутаты Жогорку Кенеша, бывшие депутаты, помощники и советники депутатов, действующие чиновники, бизнесмены, государственные и общественные деятели.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2142439-zhaparov-oficialno-zapretil-vebkam-prostituciyu-v-kyrgyzstane/