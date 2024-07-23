Религиозные термины запретили использовать в названиях компаний в Кыргызстане

В Кыргызстане запретили использовать религиозные термины, слова и определения в названиях юридических лиц. Соответствующий закон подписал Жапаров, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт главы республики.

Президент Кыргызстана подписал закон "О внесении изменения в Гражданский кодекс Кыргызской Республики".

"Целью закона является создание правовых норм, запрещающих использование в фирменном наименовании юридических лиц слов, терминов и определений религиозного характера.

Так, часть 1 статьи 89 Гражданского кодекса КР дополняется нормой о том, что не допускается применение слов, терминов, определений религиозного характера в фирменном наименовании юридического лица, за исключением религиозных некоммерческих организаций, в уставе которых не ставится основной целью извлечение прибыли, а также юридических лиц, предусмотренных нормативными правовыми актами Кыргызской Республики", - говорится на официальном сайте главы республики.

Перечень слов, терминов, определений религиозного характера и порядок их использования утверждается кабмином страны.

Ранее президент Кыргызстана Садыр Жапаров призвал граждан своей страны не устанавливать памятники на могилах, не ставить фото покойного. По его словам, это претит шариату, а чтобы почтить память усопших, можно каждый день читать им Коран дома и поминать их.

Перед этим в стране приняли закон, согласно которому предусмотрен запрет на рекламу оккультно-мистических услуг и лиц, которые их предоставляют.

На днях в Алматинской области выявили подпольное медресе, где незаконно воспитывались 19 детей. В полиции сообщалось, что уроженец Таджикистана на территории частного дома обучал несовершеннолетних с использованием религиозной литературы с арабскими надписями. Детей вернули родителям.

В другом случае, произошедшем ранее, нелегальная мечеть функционировала в Астане. Нарушителя наказали.