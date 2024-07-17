"Это не наша традиция": Жапаров призвал кыргызстанцев не ставить памятники и мавзолеи на могилах

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров призвал граждан своей страны не устанавливать памятники на могилах. Он отметил, что это претит шариату, передает NUR.KZ со ссылкой на госинформагентство "Кабар".

"По шариату мусульманину запрещается возводить ценные породы камней и устанавливать фотографии на могилу, ограждать ее железными заборами, использовать цемент и бетон. Такие обычаи не помогают усопшему. Напротив, использование обожженных материалов и возведение крыш над могилой приносит страдания душе усопшего", - отметил президент Кыргызстана.

Он добавил, что, согласно шариату, любое кладбище можно использовать через 25 лет после того, как последнее захоронение было сделано и оно было закрыто. Жапаров напомнил, что такие же нормы содержатся в законе страны.

"Я бы хотел обратиться ко всем кыргызстанцам с просьбой прекратить устанавливать памятники из металла и камня на кладбищах. Меня не волнует, что говорят некоторые политики.

Чтобы почтить память усопших, можно каждый день читать им Коран дома или, даже если ты далеко, поминать их. Этого достаточно. Вот тогда усопшие будут довольны. Установка металлических памятников или двухэтажных мавзолеев не является нашей традицией", - объяснил президент республики, отметив, что сам читает Коран каждое утро.

Напомним, что в мае этого года мэр столицы Кыргызстана - Бишкека - подписал документ, согласно которому работникам мэрии дважды в неделю запрещено пользоваться личными авто. Вместо этого им предложено передвигаться на общественном транспорте.

Отметим, на официальном сайте ДУМК говорится, что если общественное кладбище полностью заграждено, то нет необходимости ограждать могилы внутри по отдельности. Если же общее ограждение отсутствует, то по шариату разрешается установить четырехугольное кладбище над могилой. При этом запрещается строительство каких-либо сооружений.

Разрешается установка надмогильных плит. Рекомендуется, чтобы захоронение было скромным, на могильном камне указывают имя, дату рождения и дату смерти, также можно установить символ полумесяца.

При этом запрещается устанавливать памятник в виде скульптуры и ставить фотографию умершего. Не следует использовать жженный кирпич, рубероид или целлофан. Нужно использовать натуральные материалы: дерево, доски, прутья и плиты. Разрешается уход за могилами, но обновлять и красить захоронение нельзя.