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Рекламировать гадалок и ясновидящих запретили в Кыргызстане

Опубликовано:

Гадалка держит в руках шар
Гадалка. Иллюстративное фото: pexels.com

В Кыргызстане ввели запрет на рекламу оккультно-мистических услуг и лиц, их предоставляющих, передает NUR.KZ со ссылкой официальный сайт президента Кыргызстана.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал документ "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О рекламе", который был принят в работу 12 июня 2024 года.

"Принятым законом предусмотрен запрет на рекламу оккультно-мистических услуг и лиц, их предоставляющих.

Цель принятого закона направлена на исключение манипулирования сознанием граждан в области предоставления услуг какими-либо оккультными, магическими и другими не достоверными способами, предлагающие решение тех или иных задач, для извлечения собственной выгоды", - сказано в сообщении.

Напомним, один из инициаторов поправок Марлен Маматалиев назвал людей, оказывающих подобные услуги, мошенниками.

"Человек в отчаянии готов поверить любому, кто пообещает устранить все проблемы. На этих чувствах и играют так называемые маги и экстрасенсы. Они имеют большой опыт в манипулировании сознанием людей. Печально наблюдать, что в наш век высоких технологий и научного прогресса много граждан попадают на уловки так называемых экстрасенсов и магов", - говорилось в справке-обосновании к законопроекту.

В прошлом году мы писали, что ясновидящая из Павлодара убедила женщину в том, что она обладает сверхъестественной силой и даром нетрадиционного лечения, и смогла получить около 120 млн тенге. Деньги она брала за укрепление семейных уз и здоровья детей, а также развитие бизнеса.

Ранее мы рассказывали, почему в социальных сетях и на прочих онлайн-ресурсах не блокируется сразу реклама мошенников, в которой казахстанцам обещают доход или прочие услуги.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2136717-reklamirovat-gadalok-i-yasnovidyashchih-zapretili-v-kyrgyzstane/

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