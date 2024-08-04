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Ватикан спустя неделю отреагировал на сцену с открытия Олимпийских Игр

Опубликовано:

Сцена с открытия Олимпийских Игр в Париже
Сцена с открытия Олимпийских Игр в Париже. Фото: x.com/Olympics

Ватикан спустя неделю отреагировал на сцену с открытия Олимпийских Игр в Париже, которая пародировала картину Леонардо да Винчи, назвав ее "оскорблением верующих", передает NUR.KZ.

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Католическая церковь спустя более чем неделю отреагировала на сцену с открытия Олимпийских Игр в Париже, где спародировали картину Леонардо да Винчи "Тайная вечеря". Ватикан сделал заявление по этому поводу, которое опубликовано на официальном сайте.

"Святой Престол был опечален определенными сценами на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже и не может не присоединиться к голосам, прозвучавшим в последние дни, чтобы выразить сожаление по поводу оскорбления, нанесенного многим христианам и верующим других религий", - говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что на таком престижном мероприятии, где мир объединяется ради общих ценностей, "не должно быть никаких намеков, высмеивающих религиозные убеждения многих людей".

Напомним, церемония открытия Олимпийских игр в Париже состоялась 26 июля. Как это было, мы показали здесь.

На церемонии открытия и была продемонстрирована сцена с открытия Олимпийских Игр, где пародировали картину Леонардо да Винчи "Тайная вечеря".

Спустя три дня, как сообщает Русская служба BBC, организаторы Летних Олимпийских Игр в Париже принесли извинения тем, кого мог обидеть этот фрагмент церемонии открытия, который многие расценили как пародию на произведение Леонардо да Винчи, изображающее Иисуса Христа и его апостолов.

Отмечается, что католическая церковь Франции осудила церемонию, которая "включала в себя сцены глумления и издевательства над христианством". Кроме того, мальтийский архиепископ Чарльз Скиклуна — один из руководителей доктринального офиса Ватикана — заявил, что связался с послом Франции в Мальте, чтобы пожаловаться на "безосновательные оскорбления".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2144280-vatikan-spustya-nedelyu-otreagiroval-na-scenu-s-otkrytiya-olimpiyskih-igr/

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