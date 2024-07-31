Кем был убитый Исмаил Хания, глава политбюро ХАМАС

Исмаил Хания возглавлял политбюро движения ХАМАС и был премьер-министром правительства Палестинской автономии в Газе.

Последние годы он жил в Катаре и давно не бывал в секторе Газа.

62-летний Исмаил Хания был избран главой политбюро ХАМАС в 2017 году, сменив на этом посту Халеда Машаля, но получил известность в 2006 году, став премьер-министром в Палестинской автономии после неожиданной победы ХАМАС на выборах в Газе.

Хания родился в 1962 году в лагере беженцев к западу от города Газа. Его родители покинули свой дом недалеко от нынешнего города Ашкелон во время арабо-израильской войны 1948 года.

Он изучал арабскую литературу в Исламском университете Газы, где стал участвовать в исламском движении.

Хания окончил университет в 1987 году, принял участие в первой интифаде и вскоре после этого был арестован израильскими властями за участие в протестах. Его приговорили к небольшому тюремному сроку.

В 1988 году, когда ХАМАС занял ведущие позиции в Газе как «основное движение сопротивления», его снова арестовали и посадили в тюрьму на шесть месяцев.

В следующем году Ханию опять арестовали и приговорили к трем годам тюремного заключения.

После его освобождения в 1992 году Хания вместе с высокопоставленными лидерами ХАМАС Абдель Азизом Рантиси, Махмудом Захаром и более чем 400 других членов группировки были депортированы в лагерь Мардж аз-Зухур — нейтральную зону между Израилем и Ливаном, где он провел еще год.

Хания вернулся в Газу в декабре 1993 года и был назначен деканом Исламского университета.

В 1997 году Хания стал секретарем и правой рукой духовного лидера движения ХАМАС, шейха Ахмеда Ясина, что существенно укрепило его позиции.

В сентябре 2003 года Хания и Ахмад Ясин получили легкие ранения в результате израильского авиаудара по жилому дому в городе Газа.

Спустя полгода Ахмед Ясин был убит в результате израильского удара, когда он выходил из мечети после утренней молитвы.

Хания был выбран руководителем кампании ХАМАС на выборах в Палестинской автономии в 2006 году. На них кандидаты от движения получили 76 из 132 мест в Палестинском законодательном совете.

Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас обратился к ХАМАС с просьбой сформировать новое правительство.

Однако недели переговоров о коалиции с бывшим правящим движением ФАТХ и другими фракциями не увенчались успехом, и Хания был вынужден сформировать правительство, состоящее в основном из его команды и нескольких технократов.

16 февраля 2006 года ХАМАС назначил Ханию премьер-министром правительства Палестинской автономии, и он вступил в должность уже через несколько дней.

Излагая программу своей администрации, Хания призвал Соединенные Штаты и Европейский союз не выполнять свои угрозы прекратить финансирование Палестинской автономии, если ХАМАС не откажется от насилия и не признает Израиль.

Он подчеркнул, что палестинцы имеют право продолжать борьбу за независимость, но в то же время заявил, что хочет провести переговоры с международными посредниками по урегулированию конфликта.

«Наше правительство не пожалеет усилий для достижения справедливого мира в регионе, прекращения оккупации и восстановления наших прав», — сказал он.

Год спустя правительство Хании было распущено президентом Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом, однако ХАМАС объявил это решение нелегитимным, и кабинет продолжил работу, фактически захватив контроль над сектором Газа.

Кровопролитная борьба за власть там продолжалась неделю, пока представителей возглавляемого Аббасом движения ФАТХ окончательно не вытеснили из Газы. Впрочем, с тех пор Хания неоднократно призывал ФАТХ заключить мир.

6 мая 2017 года он был избран главой Политбюро ХАМАС. За несколько дней до этого ХАМАС пересмотрел свою хартию.

В документе, обнародованном движением, говорилось, что оно признает Палестину в границах, определенных в 1967 году в результате Шестидневной войны, а его главный враг — «сионистский проект оккупации».

В качестве лидера движения Хания посещал в 2022 году Россию, где был принят главой МИД Сергеем Лавровым и заявил, что ХАМАС разделяет «многие позиции российской внешней политики».

Он также выступил перед депутатами Госдумы и даже заехал в Казань, где встретился с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

В 2018 году Соединенные Штаты признали Ханию террористом и ввели против него санкции.

Госдепартамент США заявил, что Хания имеет «тесные связи с военным крылом ХАМАС» и «поддерживает вооруженную борьбу, в том числе против гражданского населения».

Сразу после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября Хания появился на видео вместе с лидерами движения в своем офисе в Дохе, где он смотрел репортаж арабского телеканала о том, как боевики из военного крыла ХАМАС «Бригады Изз ад-Дин аль-Кассам» захватывают израильскую военную технику. После этого Хания вознес молитву «в благодарность Аллаху за эту победу».

В мае этого года появились сообщения, что Хания поговорил по телефону с премьер-министром Катара и министром разведки Египта и заявил им, что ХАМАС согласился с их предложением о прекращении огня.

Высокопоставленный палестинский чиновник тогда заявил Би-би-си, что ХАМАС якобы выразил готовность прекратить «враждебную деятельность навсегда», если условия соглашения будут выполнены. Однако никакого развития ситуации не последовало, и ХАМАС продолжил операции против Израиля.

Исмаил Хания женился на своей двоюродной сестре Амаль Хании, когда ей было около шестнадцати лет, у него было 13 детей — восемь мальчиков и пять девочек.

В апреле этого года трое сыновей Хании погибли в секторе Газа в результате израильского авиаудара. В ЦАХАЛ заявили, что все убитые были членами вооруженного крыла ХАМАС.

По сообщениям, еще один сын Хании был убит в феврале, его брат и племянник были убиты в октябре, а в ноябре — внук.

Хания тогда назвал своих детей и внуков «мучениками» и добавил, что гибель родственников никак не изменит позицию ХАМАС на текущих переговорах о прекращении огня.

«Наши требования ясны и конкретны, и мы не пойдем ни на какие уступки. Враг заблуждается, если думает, что нападение на моих сыновей в разгар переговоров и до того, как наше движение отправит свой ответ, подтолкнет нас к изменению позиции», — сказал Хания телеканалу Al Jazeera.