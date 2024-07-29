Нового президента Ирана утвердили в должности
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Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи утвердил нового президента страны Масуда Пезешкиана в должности - был подписан соответствующий указ.
Верховный лидер Ирана вручил Масуду Пезешкиану президентский мандат, пишет Anadolu.
На мероприятии в Тегеране присутствовали и.о. президента Мохаммед Мухбир, спикер парламента Мохаммед Бакир Калибаф, глава судебной власти Гуламхусейн Мохсини Эджеи и другие высокопоставленные лица.
Сама церемония началась с доклада министра внутренних дел Ахмада Вахиди о ходе выборов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2141067-novogo-prezidenta-irana-utverdili-v-dolzhnosti/