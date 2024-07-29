Нового президента Ирана утвердили в должности

Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи утвердил нового президента страны Масуда Пезешкиана в должности - был подписан соответствующий указ.

Верховный лидер Ирана вручил Масуду Пезешкиану президентский мандат, пишет Anadolu.

На мероприятии в Тегеране присутствовали и.о. президента Мохаммед Мухбир, спикер парламента Мохаммед Бакир Калибаф, глава судебной власти Гуламхусейн Мохсини Эджеи и другие высокопоставленные лица.

Сама церемония началась с доклада министра внутренних дел Ахмада Вахиди о ходе выборов.