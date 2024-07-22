Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

С новым президентом Ирана по телефону связался Токаев

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Масуд Пезешкиан
Касым-Жомарт Токаев и Масуд Пезешкиан. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора поздравил новоизбранного президента Ирана Масуда Пезешкиана с победой и пожелал ему успехов на посту, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил вновь избранного президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана с победой на выборах и пожелал ему успехов на ответственном государственном посту, сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.

В ходе беседы стороны подтвердили взаимное стремление к дальнейшему укреплению казахско-иранских отношений.

Собеседники обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах. Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

Напомним, 69-летний Масуд Пезешкиан выиграл выборы президента Ирана, которые состоялись в начале июля. Из 30 миллионов 510 тысяч 157 голосов он набрал 16 миллионов 384 тысяч 403 голоса. После официального оглашения результатов президент Токаев поздравил его с победой.

Ранее Пезешкиан занимал пост министра здравоохранения и медицинского образования Ирана. Также уже дважды участвовал в президентской гонке: 12 лет назад он решил покинуть предвыборную гонку самостоятельно, а на выборах 2021 года его кандидатура не получила одобрение Наблюдательного совета Ирана.

Добавим также, что внеочередные выборы президента Ирана были назначены в связи с тем, что Ибрахим Раиси погиб в авиакатастрофе 19 мая: вертолет, в котором летели президент и глава МИД, потерпел крушение.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2137977-tokaev-pogovoril-po-telefonu-s-prezidentom-irana/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie