С новым президентом Ирана по телефону связался Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора поздравил новоизбранного президента Ирана Масуда Пезешкиана с победой и пожелал ему успехов на посту, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил вновь избранного президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана с победой на выборах и пожелал ему успехов на ответственном государственном посту, сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.

В ходе беседы стороны подтвердили взаимное стремление к дальнейшему укреплению казахско-иранских отношений.

Собеседники обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах. Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

Напомним, 69-летний Масуд Пезешкиан выиграл выборы президента Ирана, которые состоялись в начале июля. Из 30 миллионов 510 тысяч 157 голосов он набрал 16 миллионов 384 тысяч 403 голоса. После официального оглашения результатов президент Токаев поздравил его с победой.

Ранее Пезешкиан занимал пост министра здравоохранения и медицинского образования Ирана. Также уже дважды участвовал в президентской гонке: 12 лет назад он решил покинуть предвыборную гонку самостоятельно, а на выборах 2021 года его кандидатура не получила одобрение Наблюдательного совета Ирана.

Добавим также, что внеочередные выборы президента Ирана были назначены в связи с тем, что Ибрахим Раиси погиб в авиакатастрофе 19 мая: вертолет, в котором летели президент и глава МИД, потерпел крушение.