Трамп вновь проведет митинг в городе, где на него было совершено покушение

Дональд Трамп заявил, что проведет митинг в городе Батлере, штат Пенсильвания, где на него было совершено покушение, передает NUR.KZ со ссылкой на пост политика в Truth Social.

Кандидат на пост главы государства Дональд Трамп проведет предвыборный митинг в Батлере, где на него недавно было совершено покушение.

"Я вернусь в Батлер, штат Пенсильвания, на большой и красивый митинг, посвященный нашему герою, пожарному Кори, и тем храбрым патриотам, которые были ранены две недели назад", - написал Трамп.

Покушение на Дональда Трампа

13 июля в бывшего главу США и нынешнего кандидата в президенты Дональда Трампа выстрелили во время выступления в штате Пенсильвания. Его ранили. Выстрел был совершен снайпером с крыши недалеко от места проведения встречи. Нападавшего на месте застрелили сотрудники Секретной службы. При этом сообщалось, что один из участников встречи погиб, а еще двое получили тяжелые ранения.

Позже в Сети появилось видео с предполагаемым стрелком, который совершил покушение на экс-президента США Дональда Трампа. На видео мужчина заявляет, что "ненавидит республиканцев и ненавидит Дональда Трампа".

В свою очередь Дональд Трамп опубликовал заявление после покушения на него. Он поблагодарил Секретную службу и правоохранительные органы за быстрое реагирование, выразил соболезнования семье убитого стрелка и рассказал о своем состоянии.

После этого директор Секретной службы США Кимберли Читл подала в отставку. На слушаниях в Конгрессе Читл назвала покушение на бывшего президента и кандидата на ноябрьских выборах от республиканцев Трампа самым серьезным провалом за последние десятилетия.