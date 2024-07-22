Подпольное медресе выявили в Алматинской области (видео)

В Алматинской области выявили подпольное медресе, где незаконно воспитывались 19 детей. Их всех вернули родителям, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, при координации прокуратуры Алматинской области прокуратурой Карасайского района в рамках проекта "Счастливое и безопасное детство" совместно с правоохранительными и уполномоченными органами выявлено подпольное медресе, где незаконно воспитывались 19 детей.

"На территории частного дома уроженец Таджикистана обучал детей с использованием религиозной литературы с арабскими надписями.

В ходе осмотра изъято 179 экземпляров религиозной литературы, а также сотовый телефон и ноутбук, по которым назначены соответствующие экспертизы.

Решается вопрос о привлечение виновного лица к установленной законом ответственности", - рассказали в надзорном органе.

Здесь добавили, что все дети возвращены родителям.

Напомним, в прошлом году в Туркестане полицейские совместно с сотрудниками ДКНБ выявили факт проведения незаконных религиозных занятий для 68 детей в возрасте от 5 до 17 лет, а оплата за обучение составляла 100 тысяч тенге. При этом в доме у мужчины учились дети не только из Туркестанской, но Восточно-Казахстанской, Жамбылской областей, области Абай и Узбекистана. Было изъято более 100 книг религиозного характера.

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