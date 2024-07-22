"Худший президент в истории страны": Трамп жестко отреагировал на выход Байдена из президентской гонки

Экс-президент США Дональд Трамп высказался о выходе Джо Байдена из гонки за пост главы государства, а также оценил шансы Камалы Харрис на успех.

45-й президент США в разговоре с CNN – с корреспондентами Трамп поговорил спустя несколько минут после заявления Байдена – назвал своего бывшего соперника худшим президентом в истории Соединенных Штатов.

Также Трамп заявил, что победить Камалу Харрис, которая только намеревается стать кандидатом от Демократической партии, ему будет еще проще.

Позже в своей соцсети Truth social Трамп жестко высказался о президентстве Джо Байдена.

"Джо Байден - худший президент в истории нашей страны. Он сделал все возможное, чтобы уничтожить нашу страну, начиная с южной границы, энергетического доминирования, национальной безопасности, международного положения и многого другого. Он был уничтожен в ходе сокрушительных дебатов, а теперь коррумпированные и радикальные демократы выбрасывают его за борт", - написал политик.

По его словам, Байден был негоден к службе на посту президента. Также Трамп заявил, что окружение нынешнего главы Белого дома скрывало правду о его когнитивных способностях.

Напомним, Джо Байден заявил в воскресенье, что выходит из президентской гонки. Он добавил, что уходить с поста президента до окончания срока не намерен, однако переизбираться не будет.

Ранее, по сообщениям СМИ, стало известно, что Барак Обама заявил союзникам: шансы Джо Байдена переизбраться на новый срок сильно сократились и действующему президенту нужно "серьезно подумать" о дальнейшем участии в предвыборной гонке.

До этого знаменитый американский актер и один из организаторов сбора средств для Демократической партии Джордж Клуни призвал действующего президента США Джо Байдена выйти из предвыборной гонки.

Также ранее многие демократы призвали Байдена выйти из предвыборной гонки после дебатов с Трампом, которые пресса оценила катастрофическими для действующего президента США. Спонсоры Демпартии США заявили, что намерены прекратить финансирование, если Байден не выйдет из борьбы за пост президента.

Отметим, что вице-президент США Камала Харрис заявила, что намерена выиграть номинацию в качестве кандидата в президенты от Демократической партии США после ухода Джо Байдена из гонки.