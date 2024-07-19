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Задержаны дочери экс-спикера парламента Кыргызстана

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Наручники висят на клетке
Наручники. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сотрудники ГКНБ задержали двух дочерей экс-спикера парламента, бизнесмена Чыныбая Турсунбекова - информацию об этом подтвердили в суде, передает 24.kg.

Также сообщается, что в отношении задержанной Айдай Турсунбековой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок следствия, то есть до 24 августа.

А Бегимай Чыныбек кызы находится под домашним арестом до 24 августа.

Напомним, недавно стало известно, что Улан Жапаров, племянник Садыра Жапарова, задержан ГКНБ и решением суда заключен под стражу. Его подозревают в мошенничестве.

Также отметим, в прошлом году племянника президента Кыргызстана Садыра Жапарова также задержали в Бишкеке. Сообщалось, что его подозревают в коррупции.

Также недавно стало известно, что жених дочери младшего брата президента Садыра Жапарова был задержан правоохранительными органами. Позже стали известны подробности операции. Вместе с Автандилом Сабырбековым был задержан и его брат Тариэль и еще несколько человек. Задержание по подозрению в изготовлении и продаже наркотиков в крупном размере провели 5 июля.

До этого племянница Садыра Жапарова оказалась в центре скандала - ей сделали предложение руки и сердца, использовав вертолет МЧС КР. В Сети публиковали кадры мероприятия.

После президент Кыргызстана Садыр Жапаров прокомментировал спорную ситуацию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2137131-zaderzhany-docheri-eks-spikera-parlamenta-kyrgyzstana/

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