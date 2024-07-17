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Задержан племянник президента Кыргызстана

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Мужчина в наручниках
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: Hirkophoto/Getty Images

Улан Жапаров, племянник Садыра Жапарова, задержан ГКНБ и решением суда заключен под стражу. Его подозревают в мошенничестве, передает NUR.KZ со ссылкой на Vesti.kg.

Как сообщает издание, известно, что на этот раз Жапарова задержал ГКНБ.

По имеющимся у источника сведениям, он обещал должность полномочного представителя президента КР в одной из областей и получил за это вознаграждение более $100 тысяч. Однако обещанного так и не выполнил, пишут авторы.

В Первомайском райсуде Бишкека представителям издания сообщили, что постановлением суда от 21 июня ходатайство следователя ГУ ГКНБ по Бишкеку удовлетворено. В отношении Улана Жапарова применена мера пресечения в виде заключения под стражу до 19 августа.

Напомним, в прошлом году племянника президента Кыргызстана Садыра Жапарова также задержали в Бишкеке. Сообщалось, что его подозревают в коррупции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2135595-zaderzhan-plemyannik-prezidenta-kyrgyzstana/

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