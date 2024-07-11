Стали известны подробности задержания экс-жениха племянницы президента Кыргызстана

Ранее стало известно о задержании Автандила Сабырбекова, который являлся женихом племянницы Садыра Жапарова. Стали известны подробности операции, передает 24.kg.

Как сообщил корреспондентам издания источник в правоохранительных органах, вместе с Автандилом был задержан и его брат Тариэль и еще несколько человек.

Задержание по подозрению в изготовлении и продаже наркотиков в крупном размере провели 5 июля.

Отметим, что накануне информацию о задержании Сабырбекова прокомментировали в пресс-службе президента Кыргызстана.

Пресс-секретарь Аскат Алагозов подтвердил данный факт, а также сообщил, что основная цель этого молодого человека была - найти людей во власти ("крышу") для защиты его противоправной деятельности.

До этого племянница Садыра Жапарова оказалась в центре скандала - ей сделали предложение руки и сердца, использовав вертолет МЧС КР. Избранника племянницы президента Кыргызстана Лаззат Нургожоевой зовут Афтандил. Предложение было сделано в ущелье Оруу-Сай в селе Кашка-Суу - туда пара прилетела на вертолете МЧС страны.

В Сети публиковали кадры мероприятия.

После президент Кыргызстана Садыр Жапаров прокомментировал спорную ситуацию вокруг своей племянницы Лаззат Нургожоевой. По его словам, для самоокупаемости воздушных суден государство разрешило коммерческие полеты на этих вертолетах, когда они не используются для нужд страны. Поэтому ими может пользоваться любой гражданин.

Жапаров добавил, что предъявляет своим близким строгие требования, так как сам занимает важный государственный пост. Также глава Кыргызстана извинился перед гражданами за свою племянницу.