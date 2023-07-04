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Йенс Столтенберг остался на посту генсека НАТО

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Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг: Gettty Images / JOHN THYS / Contributor

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил в своем официальном Twitter-аккаунте, что его полномочия во главе альянса продлили до октября следующего года.

"Для меня большая честь, что союзники по НАТО приняли решение продлить срок моих полномочий в качестве генерального секретаря до 1 октября 2024 года.

Трансатлантическая связь между Европой и Северной Америкой обеспечивала нашу свободу и безопасность на протяжении почти 75 лет, и в более опасном мире наш альянс важен как никогда", – написал Йенс Столтенберг.

На официальном сайте НАТО говорится, что Йенс Столтенберг занимает пост генсекретаря альянса с октября 2014 года. До прихода в НАТО был специальным посланником ООН по вопросам изменения климата.

После окончания университета в 1987 году работал в Национальном статистическом институте Норвегии, а затем начал карьеру в норвежской политике.

С 1993 по 1996 год был министром промышленности и энергетики Норвегии, а с 1996 по 1997 год – министром финансов.

Избирался на пост премьер-министра Норвегии дважды – с 2000 по 2001 год, с 2005 по 2013 год.

НАТО или Организация Североатлантического договора (NATO – North Atlantic Treaty Organization) – военно-политический блок, в состав которого входит 31 государство, включая США, Великобританию, Францию, Германию. Последняя страна, вошедшая в состав альянса, – Финляндия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2027572-yens-stoltenberg-ostalsya-na-postu-genseka-nato/

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