Ордеры на арест Шойгу и Герасимова выдал Международный уголовный суд
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Международный уголовный суд выдал ордеры на арест бывшего главы Минобороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, передает NUR.KZ.
По сообщению пресс-службы Международного уголовного суда, сегодня выданы ордеры на арест бывшего главы Минобороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.
Согласно тексту, ордера выданы "в связи с предполагаемыми международными преступлениями, совершенными в период как минимум с 10 октября 2022 года до по крайней мере 9 марта 2023 года".
Сайт DW ссылаясь на ордер МУС, пишет, что Шойгу и Герасимов, предположительно, несут ответственность за военное преступление, заключающееся в нанесении ударов по гражданским объектам, причинении чрезмерного сопутствующего вреда гражданскому населению и гражданским объектам, а также преступления против человечности в виде бесчеловечных действий.
"Имеются разумные основания полагать, что они несут индивидуальную уголовную ответственность за вышеупомянутые преступления за совершение деяний совместно и/или через других лиц, отдачу приказа о совершении преступлений и/или за неспособность осуществлять надлежащий контроль над силами, находящимися под их командованием", - говорится в пресс-релизе МУС.
К таким преступлениям Международный уголовный суд, в частности, отнес ракетные удары по украинской электроэнергетической инфраструктуре и другим гражданским объектам.
В сообщении подчеркивается, что содержание подобных ордеров обычно остается секретным в целях защиты свидетелей и обеспечения безопасности расследования. Однако, учитывая, что подобные атаки со стороны России продолжаются, суд счел, что "осведомленность общественности об ордерах на арест может способствовать предотвращению дальнейшего совершения преступлений".
Напомним, в мае мы писали, что Глава РФ Владимир Путин освободил Сергея Шойгу от должности министра обороны России и назначил его секретарем Совета безопасности.
Ранее в марте Международный уголовный суд выдал ордеры на арест Сергея Кобылаша и Виктора Соколова – командующих дальней авиацией России и Черноморским флотом.
А в марте прошлого года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой.
Между тем пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков напомнил, что Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда. Тогда он также назвал саму постановку вопроса возмутительной и неприемлемой.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2123730-ordery-na-arest-shoygu-i-gerasimova-vydal-mezhdunarodnyy-ugolovnyy-sud/