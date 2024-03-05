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МУС выдал ордера на арест командующих дальней авиацией России и Черноморским флотом

Опубликовано:

Международный уголовный суд
Международный уголовный суд. Фото: icc-cpi.int

Международный уголовный суд выдал ордер на арест Сергея Кобылаша и Виктора Соколова –командующих дальней авиацией России и Черноморским флотом, передает NUR.KZ.

"Палата предварительного производства II Международного уголовного суда в составе судьи Росарио Сальваторе Айталы, председательствующего, судьи Томоко Акане и судьи Серхио Херардо Угальде Годинеса выдала ордера на арест двух лиц – Сергея Ивановича Кобылаша и Виктора Кинолаевича Соколова – в контексте ситуации в Украине за предполагаемые преступления, совершенные как минимум с 10 октября 2022 года до как минимум 9 марта 2023 года", – говорится на официальном сайте МУС.

Генерал-лейтенант ВС РФ Сергей Кобылаш и адмирал Военно-морского флота Виктор Соколов "предположительно несут ответственность за военное преступление в виде нанесения ударов по гражданским объектам и военное преступление в виде причинения чрезмерного случайного вреда гражданским лицам или ущерба гражданским объектам, а также за преступление против человечности в виде бесчеловечных действий", отмечается в сообщении.

Напомним, в марте прошлого года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой.

Согласно сообщению суда, главу РФ обвинили в незаконной депортации и незаконном перемещении детей с оккупированных территорий Украины на территорию России. Преступления, по данным суда, были совершены с 24 февраля 2022 года.

Между тем пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков напомнил, что Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда. Он также назвал саму постановку вопроса возмутительной и неприемлемой.

По мнению американского президента Джо Байдена, решение МУС оправданно. Он добавил, что Вашингтон не признает компетенцию МУС, но в случае с российским руководством позиция суда достаточно сильна.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь отметил, что решение Международного уголовного суда в Гааге стало весомым международно-правовым результатом для их страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2064673-sud-v-gaage-vydal-ordera-na-arest-komanduyuschih-dalney-aviatsiey-rossii-i-chernomorskim-flotom/

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