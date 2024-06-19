Арестованного ректора из России заподозрили в попытке бегства в Казахстан

В России рассматривают дело в отношении ректора из Воронежа Дмитрия Ендовицкого, которого подозревают в даче взятки в крупном размере, передает NUR.KZ.

По данным ИА "РИА Новости", Ленинский районный суд Воронежа заключил на два месяца под стражу ректора Воронежского государственного университета Дмитрия Ендовицкого. Сообщается, что он был задержан по делу о даче взятки в крупном размере.

По данным следствия, не позднее 14 февраля 2022 года Ендовицкий передал взятку в размере 600 тысяч рублей за допуск к защите диссертации и за успешную защиту диссертации своей супруги. Агентство пишет, что Ендовицкий заявил о своей невиновности. Сегодня суд избрал Ендовицкому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

По данным Telegram-канала Mash, во время задержания в квартире у Ендовицкого нашли три действующих загранпаспорта и билеты в Казахстан.

"Мужчина планировал сбежать за границу, но в этот день нагрянули оперативники. Ректора задержали 16 июня в гостинице, когда он был в душе. Ендовицкого вытащили из ванной и положили на пол. В этот момент мужчина очень волновался, чтобы не сломали его дорогущие очки. Во время обыска у него нашли три действующих загранника, в которых фамилия "Ендовицкий" в латинской транскрипции отличалась на одну букву. Обнаружили и билеты в Казахстан, как раз на 16 июня", - пишет Telegram-канал.

По данным РИА Новости, Ендовицкий занимает должность ректора Воронежского государственного университета с 2011 года. Также он является председателем ассоциации вузов Центра России, действительным членом Академии военных наук и членом президиума политсовета воронежского регионального отделения партии "Единая Россия". На данный момент членство Ендовицкого в партии приостановлено.

Ранее в Казахстане Антикоррупционная служба подтвердила задержание ректора Западно-Казахстанского медицинского университета имени Оспанова - председателя правления Асета Калиева.

"Антикоррупционная служба подтверждает, что в рамках досудебного расследования задержан председатель правления НАО "Западно-Казахстанский медицинский университет им. М. Оспанова". Иную информацию сообщим дополнительно", - прокомментировали тогда в пресс-службе Агентства по противодействию коррупции РК.

А в январе этого года хищение на 44 млн тенге прокомментировали в Аграрном университете в Алматы. Как сообщили на официальном сайте НАО "Казахский национальный аграрный исследовательский университет", хищения были выявлены еще 4 года назад.

Ранее сообщалось, что прокуроры Алматы выявили хищение 43,8 млн тенге в Казахском национальном аграрном исследовательском университете. А в сентябре прошлого года мы писали, что хищения на 457 млн тенге выявили в управлении образования Алматы.