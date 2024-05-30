Задержан ректор Западно-Казахстанского медицинского университета

Антикоррупционная служба подтвердила задержание ректора Западно-Казахстанского медицинского университета имени Оспанова - председателя правления Асета Калиева, передает NUR.KZ.

Ранее в Сети появилась информация о задержании ректора НАО "Западно-Казахстанский медицинский университет имени М. Оспанова" Асета Калиева.

"Антикоррупционная служба подтверждает, что в рамках досудебного расследования задержан председатель правления НАО "Западно-Казахстанский медицинский университет им. М.Оспанова". Иную информацию сообщим дополнительно", - прокомментировали в пресс-службе Агентства по противодействию коррупции РК.

Напомним, в сентябре 2022 года решением Республиканской комиссии по определению кандидатов на должности председателей правления – ректоров некоммерческих акционерных обществ и приказом министра здравоохранения РК Асет Калиев был назначен председателем правления - ректором НАО "Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова".

Он окончил Актюбинскую государственную медицинскую академию по специальности "врач-хирург".

Трудовую деятельность начал в 1997 году клиническим ординатором кафедры госпитальной хирургии Актюбинской государственной медицинской академии. Затем учился в аспирантуре Актюбинской государственной медицинской академии. Является доктором медицинских наук.

В разные годы работал врачом-хирургом, заведующим отделением больницы скорой медицинской помощи Актобе, ассистентом кафедры хирургии Западно-Казахстанского государственного медицинского университета им. Марата Оспанова.

С 2008 по 2014 годы занимал должности главного специалиста (главного хирурга), руководителя отдела, заместителя руководителя Управления здравоохранения акимата Актюбинской области.

С 2014 по 2020 годы работал руководителем Управления здравоохранения акимата Актюбинской области.

С июля по сентябрь 2020 года занимал должность советника акима Жамбылской области по вопросам здравоохранения.

С сентября 2020 и до последнего назначения возглавлял Управление здравоохранения Жамбылской области.