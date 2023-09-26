Хищения на 457 млн тенге выявили в управлении образования Алматы. Об этом рассказал глава городского департамента Антикора Арман Рахимов, передает корреспондент NUR.KZ.

В текущем году проведено 8 антикоррупционных мониторингов и 3 внешних анализа коррупционных рисков, по итогам которых внесено 129 рекомендаций, 24 лица привлечены к ответственности, сообщил спикер во время на площадке РСК.

По его словам, в сфере экономики и финансов в рамках проведения мониторинга единого окна закупок предотвращены потери из бюджета на сумму 4,3 млрд тенге.

"В сфере образования - по итогам внешнего анализа коррупционных рисков в Управлении образования выявлены хищения бюджетных средств на сумму более 457 млн тенге. По ним начато четыре досудебных расследования, еще по трем материалам готовится заключение ДВГА", - сообщил Рахимов.

Также были возвращены в бюджет 734 млн тенге, предназначенные для фонда оплаты труда на 2023 год, заключил он.

Ранее сообщалось, что в Казахстане на данный момент зарегистрировано более 100 уголовных дел в сфере образования с предварительным ущербом в 7,9 млрд тенге.